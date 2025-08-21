Dharma Sangrah

Ranji Trophy से पहले अजिंक्य रहाणे ने छोड़ी मुंबई की कप्तानी, पुजारा को मिल सकता है मौका

WD Sports Desk

, गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (14:06 IST)
अजिंक्य रहाणे ने रणजी ट्रॉफी के आगामी सीजन से पहले टीम की कप्तानी छोड़ दी। वहीं अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने कहा है कि वह आगामी सीजन के लिए उपलब्ध हैं।सौराष्ट्र क्रिकेट संघ (एससीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुजारा की उपलब्धता की पुष्टि की। एससीए के एक अधिकारी ने बताया, “उन्होंने आगामी रणजी सीजन में खेलने के लिए अपनी तत्परता का संकेत दिया है। यह निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छी खबर है क्योंकि उनका अनुभव टीम के लिए एक बड़ा फायदा होगा।”

भारत के लिए 103 टेस्ट मैच खेल चुके लाल गेंद के दिग्गज 37 वर्षीय पुजारा अब अपने गृह राज्य के लिए केवल बहु-दिवसीय मैचों में ही खेलते हैं। पुजारा ने पिछले सीजन में सात मैचों में 40.2 की औसत से 402 रन बनाए, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था, जब सौराष्ट्र को गुजरात के खिलाफ क्वार्टरफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। जून 2023 में द ओवल में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद से वह भारतीय टेस्ट टीम से बाहर हैं।

हाल ही में पश्चिम क्षेत्र के चयनकर्ताओं ने युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने का हवाला देते हुए पुजारा को दलीप ट्रॉफी से बाहर कर दिया था। एससीए के एक अधिकारी ने कहा कि सौराष्ट्र को पुजारा के अनुभव से लाभ मिलने की उम्मीद है। रणजी ट्रॉफी 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जिसमें सौराष्ट्र अपने पहले मैच में कर्नाटक से भिड़ेगा।
इस बीच, रहाणे ने एक बयान जारी कर कहा कि अब समय आ गया है कि मुंबई टीम की कमान एक युवा कप्तान के हाथों में दी जाए। उन्होंने कहा, “मुंबई टीम की कप्तानी करना और चैंपियनशिप जीतना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात रही है। नए घरेलू सीजन नए कप्तान को तैयार करने का यह सही समय है, इसलिए मैंने कप्तानी की भूमिका जारी नहीं रखने का फैसला किया है।”

रहाणे ने कहा, “मैं एक खिलाड़ी के तौर पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं और मुंबई क्रिकेट के साथ अपना सफर जारी रखूंगा ताकि हम और अधिक ट्रॉफियां जीत सकें। इस सीजन का बेसब्री से इंतजार है।”
37 वर्षीय रहाणे ने 18 साल से अधिक के घरेलू करियर में विभिन्न प्रारूपों में 186 मैचों में से 70 मैचों में मुंबई की कप्तानी की। उन्होंने 25 प्रथम श्रेणी मैचों, 19 लिस्ट ए मैचों और 26 टी-20 मैचों में मुंबई का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में मुंबई ने 2023-24 सीज़न में अपनी 42वीं रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप जीती।

उन्होंने 2022-23 में कप्तान के रूप में सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट भी जीता, यह कारनामा मुंबई ने पिछले सीजन में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दोहराया था। रहाणे 164.56 के स्ट्राइक रेट से 469 रन बनाकर टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने।उन्होंने तीन एकदिवसीय, दो टी-20 और छह टेस्ट मैचों में भी भारत की टीम का नेतृत्व किया है, जिसमें 2020-21 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान एमसीजी और गाबा में मिली शानदार जीत भी शामिल है।(एजेंसी)

