एलिया हीली ने बड़े शतक से कहा अलविदा, भारत को 3 वनडे हराकर किया क्लीन स्वीप

एलिसा हीली ने अपनी आखिरी इनिंग्स में रविवार को 98 गेंदों पर शानदार 158 रन बनाकर वनडे क्रिकेट को एक परीकथा जैसा अलविदा कहा, जबकि बेथ मूनी ने नाबाद सेंचुरी बनाई, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने होबार्ट में भारत के खिलाफ 7 विकेट पर 409 रन का जबरदस्त स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 45.1 ओवर में 224 रन पर ढेर कर मुकाबला 185 रन से जीत लिया और सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप किया। हीली को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार मिला।लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की तरफ से स्नेह राणा ने सर्वाधिक 44 और जेमिमा रोड्रिग्स ने 42 रन बनाये। ओपनर प्रतीका रावल ने 27, दीप्ति शर्मा ने 29 और कप्तान करमनप्रीत कौर ने 25 रन बनाये। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अलाना किंग ने 33 रन पर चार विकेट और जॉर्जिया वेयरहम ने तीन रन पर दो विकेट लिए।







“I just think what a… pic.twitter.com/SAyrHTeFBJ — Sportstar (@sportstarweb) March 1, 2026 मूनी ने हीली के साथ 145 रन की पार्टनरशिप में साइलेंट पार्टनर की भूमिका निभाई, लेकिन फिर आखिरी ओवर में सिर्फ 82 गेंदों पर अपना छठा वनडे शतक पूरा किया और 84 गेंदों पर 106 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी 10 ओवरों की शुरुआत में 37 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन निकोला कैरी ने 15 गेंदों पर नाबाद 34 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 400 के पार पहुंचाने में मदद की। हीली को पहले जॉर्जिया वोल का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 52 गेंदों पर 62 रन बनाकर 104 रन की पार्टनरशिप की।



इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हीली, जो अपनी पारी के दूसरे हाफ में पिंडली की समस्या से जूझ रही थीं, ने अपने शानदार करियर की किसी भी सबसे अच्छी पारी के बराबर एक शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 27 चौके और दो छक्के लगाए और वनडे में दो 150 से ज़्यादा रन बनाने वाली छठी महिला और दूसरी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गईं, और 95 गेंदों पर दूसरा सबसे तेज 150 रन बनाया। यह ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं के वनडे में सबसे बड़ा स्कोर भी था, भारत के खिलाफ कहीं भी सबसे बड़ा स्कोर, और वह जोहमारी लोगटेनबर्ग के साथ उनके आखिरी वनडे में शतक बनाने वाली एकमात्र दूसरी महिला खिलाड़ी बन गईं।

भारत के गेंदबाजों के लिए दिन मुश्किल रहा, श्री चरणी एक वनडे पारी में 100 से ज़्यादा रन देने वाली सिर्फ़ तीसरी महिला बनीं। वह पारी में 80 से ज़्यादा रन देने वाली तीन गेंदबाजों में से एक थीं, जिससे भारत के उन गेंदबाजों की संख्या दोगुनी हो गई जिन्होंने इतने रन दिए हैं।

