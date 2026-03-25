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18 वर्षीय इंदौर की अनादि तागड़े की मां है कोच, पढ़ाई करते हुए बनाई अंडर 19 टीम में जगह

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Anadi Tagde
BY: WD Sports Desk
Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (16:56 IST) Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (17:04 IST)
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हाल ही में हुए महिला प्रीमियर लीग नीलामी में इंदौर की अनादि तागड़े का नाम पंजीकृत हुआ था। लेकिन वह चूक गई। हालांकि यह असफलता नहीं प्रेरणा थी क्योंकि अनादी तागड़े के पास इसे पार करने के कई मौके हैं।

वेबदुनिया से हुई खास बातचीत में अनादी तागड़े ने अपने सफर के बारे में काफी कुछ साझा किया। अनादि ने मात्र 9 साल की उम्र में अपनी तेज गेंदबाजी से प्रभावित करते हुए अंडर-19 टीम में जगह बनाकर ख्याति प्राप्त की। वह मुख्य रूप से तेज गेंदबाज हैं, जिन्हें अक्सर "वंडर गर्ल" के रूप में जाना जाता है।

उन्होंने 9 साल की छोटी उम्र में ही राज्य की अंडर-19 टीम में  जगह बना ली थी। लेकिन इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि उनकी मां का हाथ था जो कि खुद एक विश्वविद्यालय स्तर की क्रिकेटर रह चुकी हैं। उनकी मां दीप्ति तागड़े ने उन्हें शुरुआती प्रशिक्षण दिया, जिसके बाद उन्होंने हैप्पी वाण्डरर्स क्लब ज्वाइन किया।

वह सुर्खियों में तब आई जब महिला अंडर 19 टी20 ट्रॉफी मैच में मध्य प्रदेश ने सिक्किम को 152 रनों से हराया था। 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 31 पर सिक्किम आल आउट हो गई।  कारण थी अनादि जिन्होंने 4 ओवर में 8 रन देकर 6 विकेट लिए थे जिसमें हैट्रिक भी शामिल थी। अनादि उन चुनिंदा क्रिकेटर्स में से थी जिन्हें MPCA हेड कोच चंद्रकांत पंडित से ट्रेनिंग लेने के लिए हाई परफॉरमेंस कैप के लिए चुना गया था।

हालांकि हार्दिक पांड्या और हरमनप्रीत कौर को अपना पसंदीदा क्रिकेटर मानने वाली अनादि के लिए पढ़ाई करना भी एक बड़ा काम है। वह क्रिकेट के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देती है और दौरे के बीच में किताबे ले जाती हैं। काफी कुछ मदद यूट्यूब और कृत्रिम मेधा से हो जाती है।

वह सुबह 8.30 बजे से अभ्यास सत्र में जुट जाती है और भोजनावकाश के बाद अपनी बल्लेबाजी पर भी ध्यान देती है क्योंकि वह खुद को एक गेंदबाजी ऑलराउंडर मानती है। उनका मानना है कि अगर अगले 5 साल तक वह जमीन से जुड़ी रही तो वह यकीनन भारतीय महिला टीम की एक अहम सदस्य बन जाएंगी।

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