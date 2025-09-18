मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैलाना किया झूठ

एशिया कप में भारतीयों से हाथ मिलाने से रोकने के लिए पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी: पीसीबी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बुधवार को दावा किया कि मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने एशिया कप मैच के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हाथ मिलाने से रोकने के लिए उसकी राष्ट्रीय टीम से माफी मांगी है।





पाकिस्तान ने आईसीसी द्वारा पाइक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार करने के विरोध में बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ मैच के लिए रवाना होने में विलंब किया जिसके कारण मैच एक घंटा देर से शुरू हुआ।पाकिस्तान ने दावा किया कि जिम्बाब्वे के रैफरी पाइक्रॉफ्ट ने इसके लिए माफी मांग ली है।





पीसीबी ने ‘एक्स’ पर एक बयान में कहा, ‘‘आईसीसी के विवादास्पद मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर और कप्तान से माफी मांगी है। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान दोनों टीमों के कप्तानों को हाथ मिलाने से रोका था। ’’





पीसीबी ने कहा, ‘‘पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंडी पाइक्रॉफ्ट की हरकत पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने 14 सितंबर की घटना को गलतफहमी का नतीजा बताया और माफी मांग ली। ’’





पाकिस्तान बोर्ड ने यह भी दावा किया कि आईसीसी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ उसकी शिकायत की जांच करेगा।

इसमें कहा गया, ‘‘आईसीसी ने 14 सितंबर को मैच के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की जांच करने की तत्परता व्यक्त की है। ’’





भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का फैसला पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए किय गया था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे।





आईसीसी ने पाइक्रॉफ्ट का बचाव करते हुए कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और पूरी तरह से नियमों का पालन किया।पीसीबी के ताजा बयान के बाद आईसीसी के एक सूत्र ने कहा कि माफी केवल ‘गलतफहमी’ के लिए थी।सूत्र ने कहा, ‘‘और आईसीसी अपनी जांच तभी शुरू करेगा जब पीसीबी पाइक्रॉफ्ट की गलती के बारे में और सबूत पेश करेगा। ’’ (भाषा)

