Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






66 नाबाद रन और 3 विकेट, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर ने इसके बाद जीता दिल (Video)

Advertiesment
Mumbai T20I Leaue
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Tue, 09 Jun 2026 (12:40 IST) Updated Date: Tue, 09 Jun 2026 (12:53 IST)
google-news
T -20I मुंबई लीग में बांद्रा ब्लास्टर्स के खिलाफ ARCS अंधेरी के क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर के हरफनमौला खेल ने ना केवल दिल जीता बल्कि एक बच्चे का दिल भी जीता जिसके सिर पर उनका छक्का लगा था।

अर्जुन तेंदुलकर ने बांद्रा ब्लास्टर्स के खिलाफ पहले नाबाद 66 रन बनाए और उसके बाद 3 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 3 विकेट चटकाए। हालांकि अर्जुन तेंदुलकर ने मैदान के बाहर जो कारनामा किया उससे कई लोग खुश हुए।
अर्जुन तेंदुलकर ने 34 गेंदों की अपनी पारी में 4 चौके और 5 छक्के लगाए।दरअसल 66 रनों की नाबाद पारी के दौरान उनका एक छक्का बच्चे के सिर पर लगा। उन्होंने यह बात जानकर मैच के बाद उस बच्चे से ना केवल मुलाकात की बल्कि उस बच्चे को गेंद पर अपने दस्तखत कर उपहार में दी।

इस घटना से मालूम चल गया कि अर्जुन तेंदुलकर ना केवल एक कुशल क्रिकेटर है बल्कि एक नरमदिल इंसान भी है। पिता सचिन तेंदुलकर ने ना केवल उन्हें मैदान के अंदर कैसे खेलना है यह सिखाया है अपितु उन्हें मैदान के बाहर आम लोगों से कैसे बर्ताव करना है यह भी सिखाया है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

FIFA World Cup 2026: टूर्नामेंट शुरु होने से पहले पढ़े यह 15 दिलचस्प आंकड़े

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels