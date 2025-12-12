Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






7 वाइड के कारण अर्शदीप ने डाला एक भारतीय गेंदबाज के तौर पर सबसे लंबा ओवर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Arshdeep Singh

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (12:35 IST)
अर्शदीप सिंह के लिए मुल्लनपुर में खेला गया मैच किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पैल में बिना कोई विकेट दिए 54 रन दिए। हैरानी की बात यह थी कि यह उस मैदान पर आया जिसका आईपीएल में उनको सबसे ज्यादा अनुभव है। पंजाब के गेंदबाज का यह घरेलू मैदान भी है।

लेकिन सबसे बड़ा अनचाहा रिकॉर्ड तो  अर्शदीप सिंह ने 11वें ओवर में बनाया। अपने दूसरे स्पैल की पहली गेंद पर छक्का खा चुके अर्शदीप सिंह इतने ज्यादा दबाव में आ गए कि इस ओवर में वह 7 वाइड दे बैठे।

अर्शदीप ने छक्का खाने के बाद दो, और फिर डॉट गेंद निकालने के बाद 4 वाइड दी। अंतिम वाइड उन्होंने लेग साइड में दी जिसके कारण यह ओवर 2 मिनट से भी ज्यादा का हो गया। यह किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा सफेद गेंद की क्रिकेट में डाला हुआ सबसे लंबा ओवर साबित हुआ।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ICC T20I World Cup के लिए टिकट खिड़की खुली, दर्शकों का जबरदस्त उत्साह

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels