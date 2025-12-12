7 वाइड के कारण अर्शदीप ने डाला एक भारतीय गेंदबाज के तौर पर सबसे लंबा ओवर

अर्शदीप सिंह के लिए मुल्लनपुर में खेला गया मैच किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पैल में बिना कोई विकेट दिए 54 रन दिए। हैरानी की बात यह थी कि यह उस मैदान पर आया जिसका आईपीएल में उनको सबसे ज्यादा अनुभव है। पंजाब के गेंदबाज का यह घरेलू मैदान भी है।
लेकिन सबसे बड़ा अनचाहा रिकॉर्ड तो अर्शदीप सिंह ने 11वें ओवर में बनाया। अपने दूसरे स्पैल की पहली गेंद पर छक्का खा चुके अर्शदीप सिंह इतने ज्यादा दबाव में आ गए कि इस ओवर में वह 7 वाइड दे बैठे।
अर्शदीप ने छक्का खाने के बाद दो, और फिर डॉट गेंद निकालने के बाद 4 वाइड दी। अंतिम वाइड उन्होंने लेग साइड में दी जिसके कारण यह ओवर 2 मिनट से भी ज्यादा का हो गया। यह किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा सफेद गेंद की क्रिकेट में डाला हुआ सबसे लंबा ओवर साबित हुआ।