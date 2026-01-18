Dharma Sangrah

अर्शदीप की वापसी, भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

WD Sports Desk

, रविवार, 18 जनवरी 2026 (13:17 IST)
INDvsNZ भारतीय क्रिकेट टीम ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय मैच में गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम ने सिर्फ एक बदलाव किया है। अर्शदीप सिंह अंतिम ग्यारह में शामिल हुए हैं और प्रसिद्ध कृष्णा को उनकी जगह खाली करनी पड़ी है।वहीं न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। 

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतने के बाद कहा, ”हमने टीम मीटिंग में पहले गेंदबाज़ी करने के बारे में ही बात की थी। हमारे लिए यह एक शानदार चुनौती है। न्यूज़ीलैंड ने हमें दबाव में रखा है, लेकिन खिलाड़ी इसी तरह की परिस्थितियों की उम्मीद करते हैं। ओस ज़्यादा होने की संभावना नहीं है, लेकिन हम पहले गेंदबाज़ी करना चाहते हैं और ऐसा स्कोर देखना चाहते हैं जिसे हम चेज कर सकें। (राजकोट में क्या ग़लत हुआ) हमें मिडिल ओवर्स में अपनी लेंथ में थोड़ा बदलाव करना होगा। यह एक ऐसा पहलू है, जिस पर हम सुधार करना चाहते हैं। हमारी टीम में एक बदलाव है। अर्शदीप की वापसी हुई है और प्रसिद्ध को बाहर रखा गया है।

न्यूज़ीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने कहा, ”हमें जल्दी से फिर से पहले बल्लेबाज़ी करने के मोड में आना होगा। यह हमारे लिए एक रोमांचक समय है। भारत में अपनी पहली वनडे सीरीज जीतने का अच्छा मौक़ा है। सीरीज दांव पर है और उम्मीद है कि युवा खिलाड़ी एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। टीम में कोई बदलाव नहीं है।” भारत :- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह

न्यूजीलैंड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिशेल, मिच हे (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, काइल जैमीसन, जैक फाउल्केस, जेडन लेनोक्स, क्रिस्टियन क्लार्क

