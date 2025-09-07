सूर्या की चमक और हार्दिक का गोल्डन लुक, एशिया कप में दिखेगा टीम इंडिया का नया स्वैग

Hardik Pandya Instagram

Asia Cup 2025 : भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने एशिया कप की तैयारी के लिए ट्रेनिंग के पहले दिन अपने साथी खिलाड़ियों की ऊर्जा और प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि साथी खिलाड़ियों की ऊर्जा और कौशल ने उन्हें टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास दिया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को मेजबान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ करेगा। उसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान और 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ अहम मुकाबला होगा। प्लेऑफ 20 सितंबर से शुरू होंगे।

गत चैंपियन भारत ने शुक्रवार को आईसीसी अकादमी में एशिया कप की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए पूर्ण अभ्यास सत्र में भाग लिया।



The honour is mine, the journey is ours, here we go pic.twitter.com/cWbS2yB01T — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) September 6, 2025

‘स्पोर्ट्स हर्निया’ की सर्जरी के बाद वापसी कर रहे सूर्यकुमार ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) द्वारा ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, ‘‘इतने अविश्वसनीय कौशल वाले शानदार खिलाड़ियों की टीम होना शानदार है। जब भी मैं मैदान पर इन लड़कों को देखता हूं, मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान आ जाती है। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं उनसे जैसा चाहता हूं, वे वैसा ही प्रदर्शन करते हैं। साथ ही वे मैदान पर इसका आनंद लेते हैं। ’’

हाल में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में भारत को 2-2 से ड्रॉ कराने वाले उप-कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने भी कप्तान की बातों से सहमत होते हुए दोहराया, ‘‘मैं बहुत उत्साहित हूं। मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन टीम है। और जिस तरह से हम टी20 में खेल रहे हैं, यह मनोरंजक और शानदार है। इसलिए इस टीम के साथ खेलने के लिए बहुत उत्साहित हूं। ’’

पंजाब के इस 25 वर्षीय खिलाड़ी ने फिटनेस अभ्यास और नेट सत्र के दौरान सभी का ध्यान आकर्षित किया। संजू सैमसन, जितेश शर्मा, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने भी शुक्रवार को ट्रेनिंग के पहले दिन काफी बल्लेबाजी की।

इंग्लैंड में 2-2 से ड्रॉ हुई टेस्ट श्रृंखला के बाद टीम पहली बार ट्रेनिंग कर रही है। गिल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव सहित कई खिलाड़ियों ने टीम में वापसी करने से पहले एक महीने का आराम किया था।

सीनियर खिलाड़ियों में बुमराह भी ब्रिजटाउन में 2024 विश्व कप फाइनल के बाद से टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में वापसी से उत्साहित हैं।

बुमराह ने कहा, ‘‘लंबे समय के बाद टी20 टीम में शामिल होकर वाकई अच्छा लग रहा है। तीन हफ्तों का समय वाकई अच्छा रहा, घर पर कुछ समय बिताने का मौका मिला। ’’

इस तेज गेंदबाज ने इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला में तीन टेस्ट मैच खेले थे। उन्होंने कहा, ‘‘युवा ऊर्जा, हमारी टीम में युवा खिलाड़ी हैं। टीम के साथ खेलने का बेसब्री से इंतजार है। ’’

ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या नए लुक में नजर आए, उन्होंने बाल सुनहरे करवा लिए हैं। उन्होंने कहा कि इस ब्रेक का इस्तेमाल उन्होंने परिवार के साथ समय बिताने के लिए किया।



Back to business ???????? pic.twitter.com/Q1yEYAAoSw — hardik pandya (@hardikpandya7) September 6, 2025

पंड्या ने कहा, ‘‘इस बार मैंने अपने बेटे के लिए कुछ समय निकाला, उसके साथ काफी समय बिताया। साथ ही मैंने सोचा कि मैं अपनी खेल ट्रेनिंग पहले शुरू कर दूंगा। ’’

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप ने कहा कि टीम का माहौल शुरू से ही जीवंत रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘जीवंत माहौल है। चारों ओर हंसी-मजाक चल रहा है और यह पहला दिन है। जब तक हम पहला मैच खेलेंगे, तब तक हम पूरी तरह से तैयार होंगे। ’’

शिवम दूबे ने मुख्य कोच गौतम गंभीर के प्रेरक बातों का खुलासा किया। उन्होंने कहा, ‘‘कोच ने हमेशा हर खिलाड़ी से एक बात कही है कि जब भी आप अपने देश के लिए खेलते हैं तो आपको कुछ नया करने का मौका मिलता है। ’’

भारत ने रिकॉर्ड आठ बार एशिया कप जीता है।





ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल हैं।







