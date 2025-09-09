एशिया कप से पहले तैयारी जोरों पर: जितेश चमके, सैमसन पर सस्पेंस बरकरार

भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप से पहले सोमवार की शाम को आईसीसी क्रिकेट अकादमी पर जब अभ्यास किया तब संजू सैमसन सबसे पहले फील्डिंग कोच टी दिलीप के साथ अकेले विकेटकीपिंग अभ्यास करने पहुंचे जबकि बाकी उस समय धीरे धीरे पहुंच रहे थे। सैमसन पूरी एकाग्रता के साथ अभ्यास कर रहे थे और अपने दाहिने ओर पूरी डाइव लगाकर कैच लपकने पर उनकी तारीफ भी हुई। मुख्य कोच गौतम गंभीर इसके बाद उनके पास पहुंचे और तीन मिनट तक केरल के इस विकेटकीपर बल्लेबाज से बात करते रहे।
ऐसा लग रहा था कि विकेटकीपिंग से ज्यादा वह उनकी बल्लेबाजी के बारे में बात कर रहे थे। अगर हाव भाव को संकेत माने तो जितेश शर्मा क्लब हाउस से बाहर निकलने के बाद आत्मविश्वास से भरे लग रहे थे। आरसीबी के विकेटकीपर ने शिवम दुबे, तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या के साथ बारी बारी से बल्लेबाजी अभ्यास किया।
जब ये चारों बल्लेबाजी कर रहे थे तब सैमसन बल्लेबाजी के गियर पहनकर मैदान पर पहुंचे लेकिन कुछ समय बाद एक कोने में ड्रेसिंग रूम क्लब हाउस के पास पेड़ के पीछे बैठ गए।
उपकप्तान शुभमन गिल, कप्तान सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा ने बारी बारी से दो तीन बार बल्लेबाजी अभ्यास किया लेकिन सैमसन को एक बार भी नहीं बुलाया गया।
बाद में वह नेट्स के पास आये लेकिन बल्लेबाजी नहीं की और आइस बॉक्स पर बैठे रहे। आखिर में जब सभी का अभ्यास हो गया तब सैमसन नेट्स पर पहुंचे और नेट गेंदबाज ने उन्हें गेंद डाली।
रिंकू सिंह ने पैड भी नहीं पहने थे जिससे संकेत मिल गया कि वह शायद अंतिम एकादश का हिस्सा नहीं हों। आखिर में जब अभ्यास सत्र खत्म होने को था तब वह पैड पहनकर आये और सहयोगी स्टाफ के द्वारा डाले गए थ्रोडाउन खेले।
गंभीर का फोकस बल्लेबाजी की गहराई और बल्लेबाजी हरफनमौलाओं पर है लिहाजा जितेश को फिनिशर के तौर पर तरजीह मिल सकती है। (भाषा)