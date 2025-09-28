क्या नकवी से हाथ मिलाएंगे भारतीय खिलाड़ी? पुरस्कार समारोह में मौजूदगी पर क्या होगा खिलाड़ियों का रूख?

Dharma Sangrah

WD Sports Desk

रविवार, 28 सितम्बर 2025 (11:11 IST)
IND vs PAK Asia Cup Final 2025 : एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) रविवार को यहां एशिया कप फाइनल को देखने के लिए मौजूद रहेंगे, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि मैच के बाद की पुरस्कार समारोह के दौरान भारतीय टीम उनकी मौजूदगी पर कैसा रूख अख्तिया करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच यहां एशिया कप फाइनल खेला जाएगा। बोर्ड के किसी प्रमुख का मैच देखने आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विवाद का मुख्य कारण यह है कि एसीसी प्रमुख के तौर पर मैच के बाद पुरस्कार समारोह में नकवी का मौजूद रहना अनिवार्य है।
 
नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के प्रमुख भी हैं। महाद्वीपीय संस्था अध्यक्ष विजेता टीम को ट्रॉफी देने के साथ दोनों टीमों के खिलाड़ियों से औपचारिक रूप से हाथ मिलाता है।

webdunia

 
भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ ‘हाथ नहीं मिलाने’ की नीति पर कायम है, ऐसे इस बात की संभावना कम है कि भारत विरोधी मानसिकता रखने वाले पीसीबी प्रमुख के साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) अपने खिलाड़ियों को हाथ मिलाने की अनुमति देगा।
 
बीसीसीआई ने अभी तक नकवी को लेकर अपनी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं की है।
 
नकवी के कहने पर ही पीसीबी ने 14 सितंबर के मैच के बाद मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट (Andy Pycroft) पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को अभिवादन करने से रोका। इस आरोप को हालांकि आईसीसी ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था।
 
नकवी ने इसके साथ ही भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को फाइनल से प्रतिबंधित करने की मांग की थी। पीसीबी ने उनकी शिकायत की थी कि उन्होंने 14 सितंबर की जीत को अपने देश की सेना को समर्पित किया और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के प्रति एकजुटता दिखाई।
 
एशिया कप से जुड़े सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर ‘पीटीआई’ को बताया,
 
‘‘अब तक की जानकारी के अनुसार वह शनिवार शाम को दुबई पहुंचेंगे। जाहिर है कि एसीसी अध्यक्ष के रूप में विजेता टीम को ट्रॉफी वही देंगे। अब देखना होगा कि बीसीसीआई क्या फैसला लेती है।’’
 
नकवी ने पिछले कुछ दिनों में दो बार ‘एक्स’ पर भारत विरोधी पोस्ट किया। इसमें उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल के जश्न का पोस्ट साझा किया था जिसमें वह हाथ से विमान जैसा इशारा करते दिख रहे हैं।
 
यह वही इशारा है जिसे पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने 21 सितंबर को भारत के खिलाफ मैच में बार-बार किया था। इसके लिए उन पर जुर्माना भी लगा है।  (भाषा) 

