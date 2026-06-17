ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को पहले T-20 अंतरराष्ट्रीय में 4 विकेट से हराया

Publish Date: Wed, 17 Jun 2026 (18:08 IST)
Updated Date: Wed, 17 Jun 2026 (18:14 IST)
AUSvsBAN एडम जम्पा और जोएल डेविस के तीन-तीन विकेट के बाद तीसरे वनडे में बेहतरीन शतक जमाने वाले कूपर कोनली की 47 रन की एक और शानदार पारी से ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को पहले T 20I में बुधवार को 10 गेंद शेष रहते चार विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।
बांग्लादेश को 19 ओवर में 131 रन पर समेटने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 18.2 ओवर में छह विकेट पर 133 रन बनाकर जीत अपने नाम की। कोनली ने 27 गेंदों पर 47 रन की पारी में चार चौके और तीन छक्के लगाए। टिम डेविड ने 20 रन और मैट रेनशॉ तथा निखिल चौधरी ने 18-18 रन का योगदान दिया।
ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार चार विकेट बाकी रहते हुए जीत हासिल कर ली। कोनली के शानदार खेल की बदौलत उन्हें बेहतरीन शुरुआत मिली। हालांकि, बीच के ओवरों में वे थोड़ा लड़खड़ा गए और कुछ बल्लेबाजों ने अपने विकेट आसानी से गंवा दिए। खासकर रेनशॉ को गेंद को सही समय पर हिट करने में दिक्कत हुई, खासकर स्पिनरों के खिलाफ।
बांग्लादेशी स्पिनरों ने बीच के ओवरों में रनों की गति पर लगाम लगाई, लेकिन इतने कम स्कोर का बचाव करना हमेशा से ही मुश्किल काम था। बांग्लादेश की तरफ से महेदी हसन ने सर्वाधिक नाबाद 29 रन बनाये। सैफ हसन ने 20 और सौम्य सरकार ने 17 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जम्पा और जोएल डेविस ने तीन-तीन विकेट लिए। जम्पा को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।
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