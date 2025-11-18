Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






एशेज के पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को कमिंस के अलावा हेजलवुड की भी कमी खलेगी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Australia

WD Sports Desk

, मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (13:46 IST)
एशेज के पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को नियमित कप्तान पैट कमिंस के अलावा जोश हेजलवुड की भी कमी खलेगी। ऐसे में टीम की गेंदबाजी क्रम की जिम्मेदारी मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड पर होगी, टीम में ब्यू वेबस्टर तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की हैसियत से खेलेंगे।ऑस्ट्रेलिया की एशेज तैयारियों को उस समय झटका लगा जब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच शेफील्ड शील्ड मुकाबले के दौरान तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड और सीन एबॉट चोटिल हो गए थे।

हालाँकि हेजलवुड को पर्थ एशेज के पहले मैच के लिए टीम में शामिल होने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन एबॉट मध्यम-स्तर की हैमस्ट्रिंग चोट के कारण बाहर हो गए थे।लेकिन अब मीडिया सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जोश हेजलवुड को लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम जल्दबाजी करने से बच रही है क्योंकि यह 5 मैचों की लंबी सीरीज है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम तेज गेंदबाजो की कमी से जूझ रही है, नियमित कप्तान पैट कमिंस पहले ही इस मैच से बाहर हो चुके हैं और लांस मॉरिस, झाई रिचर्डसन और स्पेंसर जॉनसन जैसे अन्य तेज गेंदबाज भी उपलब्ध नहीं हैं।
अगर कोई और किसी अन्य गेंदबाज चोटिल होता है तो 14.69 की औसत से 13 शेफील्ड शील्ड विकेट लेकर प्रभावित करने वाले 31 वर्षीय ब्रेंडन डॉगेट को टीम में शामिल किया जा सकता है।

इस बीच, कमिंस सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में रिहैबिलिटेशन जारी रख रहे हैं और चार दिसंबर से गाबा में शुरू होने वाले दूसरे एशेज टेस्ट के लिए अपनी फिटनेस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। टीम प्रबंधन आने वाले दिनों में हेजलवुड के साथ एहतियाती कदम उठाएगा ताकि सीरीज के अन्य मैच के लिए उनकी फिटनेस सुनिश्चित हो सके।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

इन 2 शहरों में खेला जाएगा WPL, डीवाए पाटिल स्टेडियम में होगा फाइनल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels