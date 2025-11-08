Biodata Maker

ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम T20I में टॉस जीतकर भारत के खिलाफ चुनी गेंदबाजी

WD Sports Desk

, शनिवार, 8 नवंबर 2025 (13:29 IST)
AUSvsIND ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भी भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कप्तान मिचेल मार्श ने ब्रिसबेन के गाबा में गेंदबाजी चुनी और सर्यकुमार यादव एक और टॉस हार गए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से टीम में कोई बदलाव नहीं है लेकिन भारत ने तिलक वर्मा की जगह रिंकू सिंह को अंतिम एकादश का भाग बनाया है।

गौरतलब है कि अगर भारत आज मैच जीत जाता है तो यह ऑस्ट्रेलिया की धरती पर एक और सीरीज जीत होगी। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ यह मैच जीतकर सीरीज बराबर कर सकता है।
दोनों टीमें इस प्रकार है:-

भारत:- शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।

ऑस्ट्रे्लिया: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जॉश इंग्लिस, टिम डेविड, जॉश फिलिपे, मार्कस स्टॉयनिस, ग्लेन मैक्सवेल , बेन ड्वारश्विस, जेवियर बार्टलेट, नेथन एलिस और एडम जम्पा।

