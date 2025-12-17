बॉन्डी बीच के पीड़ितों के लिए मैच में AUSvsENG खिलाड़ियों ने बांधी काली पट्टी

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा, ‘‘इस बेहद संकट की घड़ी में हमारी पूरी संवेदना पीड़ितों, उनके मित्रों और परिवारों, यहूदी समुदाय और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ है। प्रभावित सभी लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम आपके साथ खड़े हैं।’’
We stand together. pic.twitter.com/Tp1EziHNlW— England Cricket (@englandcricket) December 14, 2025
Many Indians hate Pat Cummins for how fiercely competitive he is but you simply cannot deny he’s a gem of a human.
Stopping the champagne spray so Usman Khawaja could join the celebration and being the first one to donate for India during Covid speak volumes about the man he is.… pic.twitter.com/KjZoP1peHC
— Moin (@MoInsiders) December 15, 2025ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने कहा, ‘‘इस दौरान मेरा दिल पीड़ितों, उनके परिवारों, बॉन्डी के लोगों और हमारे यहूदी समुदाय के साथ है। यदि आप कर सकते हैं तो कृपया रक्तदान करने के लिए समय बुक करें।’’