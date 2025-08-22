Dharma Sangrah

जैम्पा का कमबैक, ऑस्ट्रेलिया ने 277 रनों पर समेटा दक्षिण अफ्रीका को

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (13:58 IST)
AUSvsSA एडम जैम्पा के 3 विकेटों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने मैकाय में खेले जा रहे दूसरे एकदिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 277 रनों पर समेट दिया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से ब्रीट्जके ने सर्वाधिक 88 रन बनाए।

दक्षिण अफ्रीका ने पहले 2 विकेट जल्दी खो दिए लेकिन पिछले मैच की तरह पॉवरप्ले का उपयोग कर 56 रन बनाए। मध्य के ओवरों में ब्रीट्जके और ट्रिस्टन स्टब्स (74 रनों) ने दक्षिण अफ्रीका के लिए बड़े स्कोर का मंच तैयार किया।

पिछले मैच में 300 का आँकड़ा छूने से चूक गई  दक्षिण अफ्रीका 40 ओवरों में 233 रनों पर 5 विकेट खो चुकी थी और अंतिम 10 ओवरों में प्रहार को तैयार थी लेकिन इसके बाद विकेटों का पतन शुरु हो गया। अंतिम 10 ओवरों में टीम सिर्फ 44 रन बना सकी और 5 विकेट खो गई। पूरी टीम 277 रनों पर आउट हो गई। पिछला वनडे जीतकर टीम 1-0 से आगे है।

