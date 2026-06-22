बाइक पर कंगारू, ऑस्ट्रेलिया की बांग्लादेश पर क्लीन स्वीप का जश्न हुआ वायरल



Aussies celebration after won the series. Unreal man pic.twitter.com/la6KkTDgSk — Drashti CSKian (@drashtisingh07) June 21, 2026 ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को तीसरे टी 20 में रविवार को 54 गेंद शेष रहते सात विकेट से रौंद कर सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। मो. तौहीद हृदोय (नाबाद 61) की अर्धशतकीय पारी की बदौलत बांग्लादेश ने आठ विकेट पर 109 रनों का मामूली स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने 11 ओवर में तीन विकेट पर 112 रन बनाकर एकतरफा जीत हासिल की। 60 रन बनाने वाले मिचेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया जबकि मैट रेनशॉ को प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला।



AUSvsBAN ऑस्ट्रेलिया की बांग्लादेश पर लगातर तीसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय जीत का वीडियो वायरल हो रहा है क्योंकि वनडे सीरीज हार के बाद ऑस्ट्रेलिया 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय जीत गई। विश्वकप पर भी ज्यादा जश्न ना मनाने के लिए मशहूर जब ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड और मेट रेनशॉ बाइक पर मैदान का चक्कर लगाते हुए दिखे तो यह वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को तीसरे टी 20 में रविवार को 54 गेंद शेष रहते सात विकेट से रौंद कर सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। मो. तौहीद हृदोय (नाबाद 61) की अर्धशतकीय पारी की बदौलत बांग्लादेश ने आठ विकेट पर 109 रनों का मामूली स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने 11 ओवर में तीन विकेट पर 112 रन बनाकर एकतरफा जीत हासिल की। 60 रन बनाने वाले मिचेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया जबकि मैट रेनशॉ को प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला।

मुश्किल पिच पर भी 109 रन का स्कोर काफी नहीं था और मिच मार्श ने पावरप्ले में ही मैच खत्म करके इस लक्ष्य का मज़ाक बना दिया। बांग्लादेश ने दूसरे मैच में कड़ी टक्कर दी थी और पहले मैच में भी ठीक-ठाक खेले थे, लेकिन इस मैच में कोई मुकाबला ही नहीं हुआ। इस पिच पर वे अच्छे स्कोर से कम से कम 60-70 रन पीछे रह गए।





मैट रेनशॉ (नाबाद 89) और टिम डेविड (45) की शानदार पारियों के मदद से ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को दूसरे टी-20 मुकाबले में बांग्लादेश को सात रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त बना ली थी। वहीं एडम जम्पा और जोएल डेविस के तीन-तीन विकेट के बाद तीसरे वनडे में बेहतरीन शतक जमाने वाले कूपर कोनली की 47 रन की एक और शानदार पारी से ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को पहले T 20I में बुधवार को 10 गेंद शेष रहते चार विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी।

