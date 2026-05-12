बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 104 रनों से हराया (Video)

BY: webdunia
Publish Date: Tue, 12 May 2026 (17:57 IST) Updated Date: Tue, 12 May 2026 (18:06 IST)
BANvsPAK बारिश भी पाकिस्तान को टेस्ट मैच ड्रॉ कराने से नहीं रोक पाई और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ढाका में खेले गए पहले टेस्ट में 104 रनों से हरा दिया। बांग्लादेश की अपने घरेलू मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ यह पहली जीत है और लगातार तीसरी टेस्ट जीत है क्योंकि पिछले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में बांग्लादेश पाकिस्तान को 2-0 से हराकर घर लौटी थी।
टेस्ट के पांचवे दिन को छोड़कर लगभग हर दिन बारिश ने खलल डाली लेकिन बांग्लादेश मैच जीतकर ही मानी। बांग्लादेश ने पहली पारी में 413 रन बनाए थे जिसके जवाब में  पाकिस्तान मात्र 386 रन ही बना सका। 29 रनों की बढ़त लेकर बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 240 रन बनाए। 262 रनों का पीछा कर रही पाकिस्तान की पूरी टीम 163 रनों पर सिमट गई और 104 रनों से मैच हार बैठी।

