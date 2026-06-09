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बड़ा उलटफेर! 21 साल बाद बांग्लादेश से वनडे हारा विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया

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Australia
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Tue, 09 Jun 2026 (21:42 IST) Updated Date: Tue, 09 Jun 2026 (21:46 IST)
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AUSvsBANमोसद्दक हुसैन (नाबाद 86), नजमुल हुसैन शान्तो (67) और तंजीद हसन तमीम (54) के बेहतरीन अर्धशतकों से बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में वर्षा बाधित मुकाबले में डकवर्थ लुइस नियम के तहत 86 रन से हरा दिया और तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।21 साल बाद बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया पर वनडे में जीत मिली है। इससे पहले कार्डिफ में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था जिसमें मोहम्मद अशरफुल ने शतक जड़ा था।

बांग्लादेश ने 50 ओवर में आठ विकेट पर 284 रन का मजबूत स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी लड़खड़ाती रही। ऑस्ट्रेलिया ने 42.2 ओवर में नौ विकेट पर 191 रन बनाये थे कि तभी बारिश शुरू हो गयी और मैदान को ढंक दिया गया है। आस-पास बिजली चमक रही थी और खिलाड़ी मैदान से बाहर चले गए।

इस मैच का नतीजा तो बहुत पहले ही तय हो चुका था, और बस औपचारिकताएं बाकी थीं। कैमरन ग्रीन ने अर्धशतक लगाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इस बैटिंग में बस यही एक अच्छी बात रही। एशिया के इस दौरे पर उन्हें बैटिंग में काफी संघर्ष करना पड़ा है और आज भी कुछ अलग नहीं हुआ। मैट शॉर्ट पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए और घरेलू टीम ने अपनी बढ़त बनाए रखी।
सिर्फ़ तीन बल्लेबाज़ ही 20 रन का आंकड़ा पार कर पाए, और 285 रनों का पीछा करते हुए यह काफ़ी नहीं है।नाहिद राणा ने शानदार प्रदर्शन किया और 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई मिडिल-ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया। कुछ मौके ज़रूर छूटे, लेकिन कुल मिलाकर मेज़बान टीम का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। अंत में बांग्लादेश मैच डकवर्थ लुइस नियम के तहत मैच जीतने में कामयाब रहा।

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