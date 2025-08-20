Asia Cup के लिए प्रो-वेलोसिटी बैट से पॉवरहिटिंग मजबूत कर रहे हैं बांग्लादेशी

जब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नवनियुक्त पावर-हिटिंग कोच जूलियन वुड पुरुष और महिला क्रिकेटरों को उनके पावर-हिटिंग कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आए हैं, एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक बल्लेबाज किसी ऐसी चीज से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहा है जो खुली आंखों से देखने पर एक भारी रॉड से ज्यादा कुछ नहीं लगती।





हाल ही में बीसीबी द्वारा उपलब्ध कराए गए एक वीडियो में, बांग्लादेश के टी20 कप्तान लिटन दास को वुड ने प्रो-वेलोसिटी बैट नामक इस रॉड से ड्राइव से लेकर स्क्वायर कट और पुल तक, शैडो शॉट खेलने के लिए कहा।

क्रिकबज को एक बल्लेबाज ने बताया, ''प्रो-वेलोसिटी बैट के इस्तेमाल का विचार नया है और निश्चित रूप से हम उनके (वुड) साथ इस सत्र का आनंद ले रहे हैं। वे इसके इस्तेमाल से अपने पावर-हिटिंग कौशल को बेहतर बनाना चाहते हैं।''





यह माना जाता है कि प्रो-वेलोसिटी बैट हाथ-आंखों के समन्वय को विकसित करता है, साथ ही सही क्रम में बल्लेबाजी करने और कॉम्पैक्ट मैकेनिक्स सिखाने में भी मदद करता है।





स्लाइडिंग बैरल में आठ प्रतिरोध बैंड होते हैं जो इसकी गति का प्रतिरोध करते हैं, और जितने ज्यादा बैंड जोड़े जाते हैं, बैरल को बल्ले के सिरे तक स्लाइड करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। अगर बल्लेबाज अपनी बल्ले की गति बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें क्लिक के बीच का समय बढ़ाते रहना होगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी स्विंग की शुरुआत में ही उच्च बल्ले की गति हासिल कर ली थी और उसे पूरे समय बनाए रखा।





सभी बल्लेबाज़ डबल क्लिक की आवाज सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि इसे सुनने का मतलब है कि उनके पास सही स्विंग तकनीक और पर्याप्त तेज बल्ले की गति है जिससे वे प्रतिरोध पर काबू पा सकें और बैरल को बल्ले के अंत तक स्लाइड कर सकें।





बांग्लादेश महिला टीम के बल्लेबाजी कोच नसीरुद्दीन फारूक, जिन्होंने कोचों के साथ अपनी कक्षाओं के दौरान और जब उन्होंने यह अभ्यास प्रदर्शित किया था, वुड को ध्यान से देखा था, ने रविवार को क्रिकबज को बताया, ''अगर बल्लेबाज़ों की बल्ले की गति तेज नहीं है या उनकी तकनीक में खामियां हैं, तो वे बैरल को शाफ्ट तक स्लाइड करने के लिए पर्याप्त शक्ति उत्पन्न नहीं कर पाएंगे और परिणामस्वरूप केवल एक क्लिक ही सुनाई देगी।''





उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि यह एक अच्छा तरीका है। अवधारणा वही है, लेकिन मूल रूप से, हमने पहले ऐसा नहीं किया है - हम इसे नीचे फेंकते रहे हैं, ड्रॉप शॉट से मारते रहे हैं, या मशीन पर मारते रहे हैं। मुझे नहीं पता कि दूसरे क्या सोचते हैं, लेकिन यह नया है - एक अभिनव विचार। बात तो वही है; यह ग्रीक सलाद बनाम बंगाली सलाद जैसा है। जैसे-जैसे आप इसका आनंद लेंगे, धीरे-धीरे आपकी स्विंग बेहतर होती जाएगी। यह तकनीक उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो डेथ ओवरों में महारत हासिल करना चाहते हैं।''







फारूक ने ज़ोर देकर कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि यह ऊपरी क्रम में काम करेगा या नहीं, क्योंकि स्विंग होती गेंदों पर यह कितना कारगर होगा, यह देखना बाकी है।





''मैं वुड से इस बारे में पूछ रहा था - हम उपमहाद्वीप में बेसबॉल की तुलना में गोल्फ हिटिंग ज्यादा पसंद करते हैं। मीरपुर की पिचों पर, कलाई का काम बहुत जरूरी है।''उन्होंने कहा, ''मैंने भारतीय गेंदबाज़ों का उदाहरण दिया - वे कलाई की सीमा के भीतर ही गेंद को उठाते हैं। लेकिन अगर आप उछाल वाली पिचों पर जाते हैं, तो बेसबॉल-शैली का क्षैतिज बैट स्विंग काम आता है। मैं यही सवाल पूछ रहा था, और वह सहमत हुए।''(एजेंसी)

