बांग्लादेश का T-20I विश्वकप से बाहर होना लगभग तय, खेल सलाहकार ने दिया यह बयान

बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने मंगलवार को फिर से संकेत दिया कि आईसीसी टी20 विश्व कप भारत में खेलने के मामले में वे अपना रुख बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। आसिफ ने इस अटकल को भी खारिज कर दिया कि अगर बंगलादेश सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में खेलने से इनकार करता है और ICC से अपने मैच सह-मेजबान श्रीलंका में शिफ्ट करने के लिए कहता है, तो स्कॉटलैंड उनकी जगह ले सकता है।





वीकेंड में, बीसीबी ने इस गतिरोध को लेकर ढाका में आईसीसी अधिकारियों के साथ बातचीत की, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ क्योंकि बीसीबी ने आईसीसी से जगह बदलने का अनुरोध किया था, जब बीसीसीआई ने दोनों देशों के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया था।





गौरतलब है कि आईसीसी ने मामले को सुलझाने के लिए 21 जनवरी की समय सीमा तय की है, क्योंकि उनके पास समय कम है। अगर उन्हें बंगलादेश की जगह स्कॉटलैंड को लेना है, जो विश्व कप के लिए क्वालीफाई नहीं करने वाली सबसे ऊंची रैंक वाली टीम है, तो उन्हें तैयारी के लिए कम से कम 15 दिन देने होंगे। आसिफ ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, "मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारी जगह (आगामी टी20 विश्व कप में) स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा।"





उन्होंने कहा, "अगर आईसीसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दबाव में झुकता है और अनुचित शर्तें लगाकर हम पर दबाव डालने की कोशिश करता है, तो हम उन शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे।" उन्होंने कहा, "पहले भी ऐसे उदाहरण हैं कि पाकिस्तान ने कहा था कि वे भारत नहीं जाएंगे और आईसीसी ने जगह बदल दी थी।" उन्होंने आगे कहा, "हमने तार्किक आधार पर जगह बदलने के लिए कहा है और हम पर अतार्किक दबाव डालकर भारत में खेलने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता।

