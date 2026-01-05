मुस्तफिजुर विवाद पर बांग्लादेश सख्त: IPL टेलीकास्ट बैन, T20 वर्ल्ड कप पर भी संकट

rashifal-2026

, सोमवार, 5 जनवरी 2026 (13:23 IST)
बांग्लादेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के प्रसारण और प्रचार पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है। यह कदम बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) को आईपीएल 2026 से कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम से बाहर किए जाने के बाद उठाया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला जनहित में लिया गया है और अगली सूचना तक लागू रहेगा।
 
सरकारी बयान में कहा गया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देश पर मुस्तफिजुर रहमान को KKR (Kolkata Knight Riders) से रिलीज़ किया गया, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस या तार्किक कारण सामने नहीं आया। बयान में साफ शब्दों में कहा गया, “इस फैसले से बांग्लादेश के लोगों को गहरा दुख, और हैरानी हुई है।” इसी नाराजगी को देखते हुए सरकार ने IPL से जुड़े सभी मैचों और कार्यक्रमों के प्रसारण पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

इस पूरे विवाद का असर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर भी पड़ा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने घोषणा की है कि वह T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत दौरे पर अपनी टीम नहीं भेजेगा। बोर्ड के अनुसार, मौजूदा हालात और सरकार की सलाह को देखते हुए खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है। BCB ने कहा, “अगर एक खिलाड़ी की सुरक्षा को लेकर सवाल हैं, तो पूरी टीम की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है?”
 
BCB ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से यह भी मांग की है कि भारत में होने वाले बांग्लादेश के मैचों के वेन्यू बदले जाएं। बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों, अधिकारियों और सहयोगी स्टाफ की सुरक्षा सर्वोपरि है। अब इस मामले पर ICC के फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में आयोजित होना है।


टी-20 विश्वकप के लिए बंगलादेश की टीम:- लिटन कुमार दास (कप्तान), तंजीद हसन, मोहम्मद परवेज हुसैन एमोन, मोहम्मद सैफ हसन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, शाक मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, सैफुद्दीन और शोरिफुल इस्लाम।

