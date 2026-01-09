rashifal-2026

T20I विश्वकप के लिए भारत ना आने पर अड़ा बांग्लादेश, ICC को दूसरा पत्र लिखकर किया अनुरोध

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 (11:46 IST)
बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने गुरुवार को कहा कि वह आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए बांग्लादेश के वेन्यू को बदलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, और इस बात पर ज़ोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बांग्लादेश की चिंताओं की गंभीरता को समझने में नाकाम रही है।इस कारण बोर्ड ने एक बार फिर वैश्वविक संस्था को पत्र लिखा है और भारत में बांग्लादेश के विश्वकप मैचों को श्रीलंका स्थांतरित करने का अनुरोध किया है।

इससे पहले आईसीसी से बोर्ड को एक पत्र मिलने के बाद स्थिति का आकलन करने के लिए नजरुल के बीसीबी निदेशकों से मिलने की उम्मीद थी, जिसके बाद बांग्लादेश ने औपचारिक रूप से वेन्यू बदलने का अनुरोध पहले पत्र में किया था। बीसीबी ने आईसीसी को सूचित किया था कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान से जुड़े हालिया विवाद के बाद बांग्लादेशभारत की यात्रा करने में असमर्थ है, जब बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज को रिलीज करने के लिए कहा था।

लेकिन आईसीसी ने बीसीबी को अपने जवाब में बांग्लादेश के विश्व कप कार्यक्रम पर यथास्थिति बनाए रखी और संकेत दिया कि उसे टूर्नामेंट के दौरान बांग्लादेशके लिए सुरक्षा चिंताओं का सुझाव देने वाली कोई जानकारी नहीं मिली है, नजरुल ने इस पर कड़ी असहमति जताई। नज़रुल ने बुधवार को बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, “हम बीसीबी निदेशकों – बुलबुल (अमीनुल इस्लाम) भाई, फारूक भाई और बाकी सभी के साथ बैठे। आज हमने स्थिति पर चर्चा की और हम सभी इस बात पर सहमत हुए कि बांग्लादेश ने कड़ी मेहनत से टी20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। हम एक क्रिकेट प्रेमी देश हैं और हम निश्चित रूप से खेलना चाहते हैं।”
webdunia

“लेकिन हम राष्ट्रीय अपमान की कीमत पर, अपने क्रिकेटरों, दर्शकों और पत्रकारों की सुरक्षा की कीमत पर, या देश की गरिमा की कीमत पर विश्व कप नहीं खेलना चाहते हैं। आज आईसीसी से मिले पत्र को पढ़ने के बाद, हमें लगा कि वे भारत में बांग्लादेशी क्रिकेटरों के लिए पैदा हुई गंभीर सुरक्षा स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। मुझे यह सिर्फ़ सुरक्षा का मामला नहीं लगता – यह नेशनल बेइज्ज़ती का मामला भी लगता है। फिर भी, हम इसे मुख्य रूप से सुरक्षा का मामला मान रहे हैं। जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड खुद कोलकाता टीम से कह रहा है कि वे इस खिलाड़ी (मुस्तफ़िज़ुर) को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, और उन्हें टीम से हटाने के लिए कह रहा है – यह अकेला ही दिखाता है कि भारत में ऐसा माहौल नहीं है जहाँ खेलना सुरक्षित हो।’

“हम भारत में बड़े सांप्रदायिक हालात में नहीं जाना चाहते। लेकिन जब हमारे क्रिकेटरों की सिक्योरिटी, बांग्लादेश की सिक्योरिटी, और बांग्लादेशके सम्मान और गरिमा की बात आती है – तो कोई समझौता नहीं होगा। हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, और क्योंकि एक और होस्ट देश श्रीलंका है, हम वहाँ खेलना चाहते हैं। हम इस बात पर पक्के हैं।

5 विकेटों से पांचवा टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 4-1 से जीती एशेज

