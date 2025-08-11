janma asthmi

फिटनेस साबित करने में फिसड्डी बांग्लादेशी, 1600 मीटर दौड़कर हांफे

नए फिटनेस टेस्ट में कई बांग्लादेशी क्रिकेटर मानकों पर खरे नहीं उतरे

WD Sports Desk

, सोमवार, 11 अगस्त 2025 (15:31 IST)
कई बांग्लादेशी क्रिकेटर नए फिटनेस टेस्ट में मानकों पर खरे नहीं उतरे। हालांकि मुशफिकुर रहीम 1600 मीटर की दौड़ सबसे तेज पूरी करने वालों में शामिल रहे जबकि नाहिद राणा ने फिटनेस ट्रेनिंग में प्रभावित किया, लेकिन रविवार को नेशनल स्टेडियम में 1600 मीटर दौड़ में कुछ अन्य क्रिकेटर उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए।

इससे पहले, खिलाड़ियों की फिटनेस की निगरानी यो-यो या बीप टेस्ट के जरिए की जाती थी। हालाँकि, नए स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच नाथन कीली के आने के बाद से, टीम प्रबंधन ने खिलाड़ियों की फिटनेस की जांच के लिए 1600 मीटर दौड़ और 40 मीटर स्प्रिंट का विकल्प चुना है।

पता चला है कि तेज गेंदबाज़ मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, तनवीर इस्लाम और शमीम पटवारी को 1600 मीटर की दौड़ पूरी करने में लगभग आठ मिनट लगे। दूसरी ओर, राणा फिटनेस टेस्ट में भाग लेने वाले 22 क्रिकेटरों में सर्वश्रेष्ठ रहे, जिन्होंने 1600 मीटर की दौड़ केवल 5 मिनट 31 सेकंड में पूरी की।

टीम प्रबंधन के एक सदस्य ने रविवार को क्रिकबज़ को बताया, ''राणा ने शानदार प्रदर्शन किया। कुछ अन्य खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन साथ ही कुछ क्रिकेटर ऐसे भी थे जो हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए।''

नीदरलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की टी20 सीरीज और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले एशिया कप के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू करने से पहले एक फिटनेस कैंप चल रहा है।

पहले समूह में मेहदी हसन मिराज 6 मिनट 1 सेकंड में दौड़ पूरी करके दूसरे स्थान पर रहे, जबकि एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके मुशफिकुर रहीम 6 मिनट 10 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ पूरी करके तीसरे स्थान पर रहे।15 क्रिकेटरों वाले दूसरे समूह में तंजीम हसन साकिब ने 5 मिनट 53 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ पूरी की। उनके बाद शहादत हुसैन दीपू रहे, जिन्होंने 6 मिनट में दौड़ पूरी की, और परवेज हुसैन इमोन 6 मिनट 13 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

25 सदस्यीय प्रारंभिक शिविर के छह क्रिकेटर फिटनेस टेस्ट में शामिल नहीं हो पाए, जिनमें टी20 कप्तान लिटन कुमार दास और तौहीद हृदय शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 'ए' टीम का हिस्सा रहे चार अन्य क्रिकेटर - नूरुल हसन सोहन, सैफ हसन, अफिफ हुसैन और महिदुल इस्लाम अंकोन - भी टेस्ट में शामिल नहीं हो पाए।फिटनेस शिविर के बाद, खिलाड़ी 20 अगस्त को कौशल प्रशिक्षण शिविर के लिए सिलहट जाएंगे।(एजेंसी)

