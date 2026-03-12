shiv chalisa

RCBvsSRH के मैच से शुरु होगा IPL 2026, जानें पूरा शेड्यूल

BY: WD Sports Desk
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (14:07 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (14:28 IST)
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण खिलाड़ियों की यात्रा के इंतजामों को लेकर बनी चिंताओं के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के पहले चरण का कार्यक्रम घोषित किया जिसमें मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शुरूआती मैच में 28 मार्च को बेंगलुरु में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी।

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले सभी मैच फिलहाल कर्नाटक सरकार की विशेषज्ञ समिति की मंजूरी पर निर्भर करेंगे। पिछले सत्र में स्टेडियम में हुई भगदड़ को ध्यान में रखते हुए यह समिति 13 मार्च को बैठक में टूर्नामेंट की तैयारियों का आकलन करेगी।

बीसीसीआई ने बुधवार को पहले 20 मैच का कार्यक्रम जारी किया है। पूरे टूर्नामेंट का कार्यक्रम तब घोषित किया जाएगा जब तीन राज्यों तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों की तारीख घोषित हो जाएंगी।बीसीसीआई के अधिकारियों के दिमाग में राज्य चुनावों के अलावा पश्चिम एशिया में बढ़ता संघर्ष भी सबसे अहम होगा।
बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘सत्र के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेंगलुरु में पांच और रायपुर में दो घरेलू मैच खेलेगी। पंजाब किंग्स की टीम न्यू चंडीगढ़ में चार और धर्मशाला में तीन घरेलू मैच खेलेगी जबकि राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी में तीन और जयपुर में चार घरेलू मैच खेलेगी। ’’

बीसीसीआई ने कहा, ‘‘इस दौरान (पहले 16 दिन) टूर्नामेंट में चार ही ‘डबल-हेडर’ होंगे। दोपहर के मैच भारतीय समयानुसार साढ़े तीन बजे से और शाम के मैच साढ़े सात से शुरू होंगे। ’’इसमें कहा गया, ‘‘शनिवार को शुरुआती मुकाबले के बाद मुंबई इंडियंस रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी। ’’

