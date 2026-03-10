khatu shyam baba

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






वर्ल्ड चैंपियन बनते ही टीम इंडिया पर इनामों की बारिश, BCCI ने दिया करोड़ों का बड़ा तोहफा

Advertiesment
Team India T20 World Cup 2026
BY: WD Sports Desk
Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 (16:37 IST) Updated Date: Tue, 10 Mar 2026 (16:40 IST)
google-news
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रच दिया। न सिर्फ टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी जीती, बल्कि भारत दुनिया की पहली टीम बन गया जिसने लगातार दो बार टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराकर भारतीय टीम ने फाइनल में धमाकेदार जीत दर्ज की।
 
इस जीत के जश्न में BCCI ने टीम को 131 करोड़ रुपये का कैश इनाम देने की घोषणा की। पिछले वर्ल्ड कप 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम को 125 करोड़ रुपये मिले थे, यानी इस बार इनाम 6 करोड़ ज्यादा है।
 
ICC की तरफ से भी खिलाड़ियों को इनाम मिला। चैंपियन बनने पर भारत को 3 मिलियन डॉलर (करीब 27.5 करोड़ रुपये) मिले। इसके अलावा हर ग्रुप स्टेज और सुपर-8 के मैच जीतने पर अलग से बोनस मिला, लगभग 31,154 डॉलर (करीब 28.6 लाख रुपये) प्रति मैच। इस बार ICC का कुल प्राइज पूल 13.5 मिलियन डॉलर था, जो पिछली बार से 20% ज्यादा है।
 
टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में 8 में से 7 मैच जीते, सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 स्टेज में हार मिली। फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया, और बल्लेबाजी में पूरे टूर्नामेंट का जलवा दिखाया। संजू सैमसन ने लगातार तीसरे मैच में 80+ रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता।
 
बीसीसीआई ने कहा कि घरेलू मैदान पर खिताब बचाना बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए इनाम राशि बढ़ाई गई। इस ऐतिहासिक जीत में खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और चयनकर्ताओं की मेहनत सराहनीय रही।
 
इस साल टीम इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया:
 
* लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतना
* तीसरी बार कुल टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतना (पहली बार 2007 में MS धोनी की कप्तानी में)
* घरेलू मैदान पर खिताब जीतने वाली पहली टीम बनना
 
बीसीसीआई अध्यक्ष Mithun Manhas ने कहा, “टी20 वर्ल्ड कप जीतना देश के लिए गर्व की बात है। इसे घर में बचाना और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में यह उपलब्धि हासिल करना बेहद खास है। मैं सभी खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और चयनकर्ताओं को बधाई देता हूं।”
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने भी कहा, T20I टीम हो तो इंडिया जैसी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels