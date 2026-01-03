BCCI का बड़ा फैसला, मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल से बाहर, केकेआर को मिलेगा रिप्लेसमेंट

Mustafizur Rahman News in Hindi : बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद लोगों की नाराजगी को देखते हुए बीसीसीआई ने शनिवार को केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का आदेश दिया। इसके बदले टीम को रिप्लेसमेंट दिया जाएगा।
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया के अनुसार, बीसीसीआई ने केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने को कहा। इसके बदले टीम को रिप्लेसमेंट दिया जाएगा। केकेआर ने आईपीएल नीलामी में तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ से ज्यादा में खरीदा था।
आईपीएल नीलामी में मुस्तफिजुर रहमान का उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। हालांकि केकेआर द्वारा खरीदे जाने के बाद वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बांग्लादेश प्लेयर बन गए थे।
उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं सामने आई। इसके चलते यह बहस छिड़ गई है कि केकेआर के इस तेज गेंदबाज को आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
रामभद्राचार्य जी महाराज, देवकीनंदन ठाकुर, धीरेंद्र शास्त्री और भाजपा नेता संगीत सोम समेत कई लोगों ने आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी का विरोध किया था। इस मामले में शाहरुख खान पर भी सवाल उठ रहे थे।
