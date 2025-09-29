7 नहीं 21 करोड़, बोर्ड देगा एशिया कप विजेता यंगिस्तान को बड़ी इनामी राशि

बीसीसीआई एशिया कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम और सहयोगी स्टाफ को टूर्नामेंट में अपराजेय प्रदर्शन पर 21 करोड़ रूपये पुरस्कार देगा ।बोर्ड ने दुबई में पाकिस्तान पर एशिया कप फाइनल में जीत के बाद यह घोषणा की।बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने कहा ,‘‘ यह एक असाधारण जीत थी और इसलिए जश्न के तौर पर बीसीसीआई ने एशिया कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए 21 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है।’’







Undefeated

Dominating

Victorious #TeamIndia's #AsiaCup2025 campaign was pure mastery pic.twitter.com/kkM1jM7gtD — BCCI (@BCCI) September 29, 2025 बोर्ड ने इससे पहले अपने विभिन्न सोशल मीडिया पेज पर पाकिस्तान पर जीत की हैट्रिक का जिक्र करते हुए लिखा ,‘‘ तीन झटके, शून्य जवाब। एशिया कप चैम्पियन । संदेश दे दिया गया । टीम और सहयोगी स्टाफ को 21 करोड़ रूपये पुरस्कार।’’बोर्ड उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पोस्ट किया ,‘‘ एशिया में अपराजेय चैम्पियन। टीम इंडिया को जीत और पाकिस्तान के खिलाफ 3 . 0 की बधाई। तिलक वर्मा और कुलदीप यादव का शानदार प्रदर्शन । दबाव के बीच बेहतरीन प्रदर्शन।’’(भाषा)

बोर्ड ने यह नहीं बताया कि किसको कितना पुरस्कार मिलेगा।सैकिया ने कहा ,‘‘वह धनराशि वितरित की जाएगी और यह हमारी टीम, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारत के लोगों के लिए एक बड़ा इनाम है। हमें अपने क्रिकेटरों और सहयोगी स्टाफ के दुबई में शानदार प्रदर्शन पर बेहद गर्व है।’’बोर्ड ने इससे पहले अपने विभिन्न सोशल मीडिया पेज पर पाकिस्तान पर जीत की हैट्रिक का जिक्र करते हुए लिखा ,‘‘ तीन झटके, शून्य जवाब। एशिया कप चैम्पियन । संदेश दे दिया गया । टीम और सहयोगी स्टाफ को 21 करोड़ रूपये पुरस्कार।’’बोर्ड उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पोस्ट किया ,‘‘ एशिया में अपराजेय चैम्पियन। टीम इंडिया को जीत और पाकिस्तान के खिलाफ 3 . 0 की बधाई। तिलक वर्मा और कुलदीप यादव का शानदार प्रदर्शन । दबाव के बीच बेहतरीन प्रदर्शन।’