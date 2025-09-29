Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






7 नहीं 21 करोड़, बोर्ड देगा एशिया कप विजेता यंगिस्तान को बड़ी इनामी राशि

BCCI ने एशिया कप चैम्पियन भारतीय टीम के लिये 21 करोड़ ईनाम की घोषणा की

Advertiesment
हमें फॉलो करें Team India

WD Sports Desk

, सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (12:29 IST)
बीसीसीआई एशिया कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम और सहयोगी स्टाफ को टूर्नामेंट में अपराजेय प्रदर्शन पर 21 करोड़ रूपये पुरस्कार देगा ।बोर्ड ने दुबई में पाकिस्तान पर एशिया कप फाइनल में जीत के बाद यह घोषणा की।बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने कहा ,‘‘ यह एक असाधारण जीत थी और इसलिए जश्न के तौर पर बीसीसीआई ने एशिया कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए 21 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है।’’

बोर्ड ने यह नहीं बताया कि किसको कितना पुरस्कार मिलेगा।सैकिया ने कहा ,‘‘वह धनराशि वितरित की जाएगी और यह हमारी टीम, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारत के लोगों के लिए एक बड़ा इनाम है। हमें अपने क्रिकेटरों और सहयोगी स्टाफ के दुबई में शानदार प्रदर्शन पर बेहद गर्व है।’’
बोर्ड ने इससे पहले अपने विभिन्न सोशल मीडिया पेज पर पाकिस्तान पर जीत की हैट्रिक का जिक्र करते हुए लिखा ,‘‘ तीन झटके, शून्य जवाब। एशिया कप चैम्पियन । संदेश दे दिया गया । टीम और सहयोगी स्टाफ को 21 करोड़ रूपये पुरस्कार।’’बोर्ड उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पोस्ट किया ,‘‘ एशिया में अपराजेय चैम्पियन। टीम इंडिया को जीत और पाकिस्तान के खिलाफ 3 . 0 की बधाई। तिलक वर्मा और कुलदीप यादव का शानदार प्रदर्शन । दबाव के बीच बेहतरीन प्रदर्शन।’’(भाषा)

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सलमान आगा का आरोप, सूर्या कैमरे के सामने बदल जाते हैं, बोले क्रिकेट के लिए खराब मिसाल [VIDEO]

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels