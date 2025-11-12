Biodata Maker

विराट कोहली और रोहित शर्मा को मिली घरेलू मैच खेलने की हिदायत अन्यथा

WD Sports Desk

, बुधवार, 12 नवंबर 2025 (12:44 IST)
एकदिवसीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से हिदायत मिल गई है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। अन्यथा वह अंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय प्रारुप से बाहर हो सकते हैं।

इसके तुरंत बाद रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए खुद को उपलब्ध बता दिया। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए की टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा को मौका नहीं मिला था। बोर्ड की हिदायत से यह पक्का हो गया है कि इस टूर्नामेंट से उन्हें बाहर नहीं किया गया था बल्कि दोनों ने खुद अपना नाम वापस लिया था।

कोहली और रोहित के नाम वनडे में संयुक्त रूप से 83 शतक और 25,000 से ज्यादा रन है। भारतीय क्रिकेट में इस बात की चर्चा है कि अक्टूबर 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक रोहित 40 और कोहली 39 साल के हो जायेंगे। ऐसे में क्या ये दोनों दिग्गज तब तक टिके रह पायेंगे।

