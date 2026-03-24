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BCCI के सख्त निर्देश , मैच के दिन मुख्य पिच पर नहीं होगा अभ्यास

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BCCI
BY: WD Sports Desk
Publish Date: Tue, 24 Mar 2026 (16:36 IST) Updated Date: Tue, 24 Mar 2026 (16:38 IST)
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा अभ्यास सत्र के लिए जारी किये गये नए दिशा- निर्देशों के तहत मैच के दिनों में कोई भी प्रैक्टिस सेशन करने की इजाजत नहीं होगी। बीसीसीआई ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में
एक अलग इंतजाम भी किया है, जहां मुख्य पिच के दोनों ओर, हर टीम को दो-दो प्रैक्टिस विकेट दिए जाएंगे। जैसा कि पहले बताया गया था, किसी भी टीम को विरोधी टीम के लिए तय किए गए प्रैक्टिस विकेट का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी।
बीसीसीआई के एक नोट के अनुसार टीम मैनेजरों को हाल ही में ये अतिरिक्त गाइडलाइंस भेजी गई हैं:- टीमों को प्रैक्टिस एरिया में 2 नेट और मुख्य पिच के पास के विकेटों में से 1 विकेट ‘रेंज हिटिंग’ (जोरदार शॉट लगाने की प्रैक्टिस) के लिए मिलेगा। मुंबई के वेन्यू के लिए, अगर दोनों टीमें एक ही समय पर प्रैक्टिस कर रही हैं, तो हर टीम को 2-2 विकेट मिलेंगे। ‘ओपन नेट’ (बिना नेट के प्रैक्टिस) की इजाजत नहीं होगी।

अगर कोई टीम अपनी प्रैक्टिस जल्दी खत्म कर लेती है, तो दूसरी टीम को उन विकेटों का इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिस के लिए करने की इजाजत नहीं होगी। मैच के दिनों में किसी भी तरह की प्रैक्टिस की इजाजत नहीं होगी।

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