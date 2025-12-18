बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर की हुई बहस, फिर बुनी साझेदारी (Video)

AUSvsENG एशेज के तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन जब ऑस्ट्रेलियाई पारी को समेटने में इंग्लैंड के गेंदबाज विफल हो रहे थे तो एक दिलचस्प वाक्या सामने आया। इंग्लैंड के खिलाफ गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 54 रन जड़ दिए थे जिसके कारण 326 पर 8 विकेट खो चुकी ऑस्ट्रेलिया 371 पर पहुंच गई।
जोफ्रा आर्चर ने मिचेल स्टार्क का विकेट जरूर निकाला लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। नए बल्लेबाज के इंतजार में खड़े जोफ्रा आर्चर ने तब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स से फील्ड की सजावट के बारे में शिकायत करनी चाही जिस पर स्टोक्स का जवाब था कि वह गेंद को स्टंप्स पर डालें ना कि फील्ड की सजावट के बारे में सोचें। दोनों के बीच मनमुटाव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
आर्चर (53 रन देकर पांच विकेट) ने मिचेल स्टार्क (54 रन) को बोल्ड और लियोन (09) को पगबाधा आउट करके पारी में पांच विकेट पूरे किए। स्कॉट बोलैंड 21 गेंदों पर 14 रन बनाकर नाबाद रहे।
हालांकि दिन के अंत में दोनों की साझेदारी ने इंग्लैंड को संबल दिया। इंग्लैंड का स्कोर एक समय आठ विकेट पर 168 रन था और लग रहा था कि उसकी पहली पारी दूसरे दिन ही समाप्त हो जाएगी लेकिन स्टोक्स और आर्चर दिन के अंतिम 14 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरने दिया। इन दोनों ने अभी तक नौवें विकेट के लिए 45 रन जोड़े हैं। बेन स्टोक्स 45 रनों पर और जोफ्रा आर्चर 30 रनों पर नाबाद हैं।