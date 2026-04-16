झटकों पर झटका! खलील अहमद हुए बाहर, CSK की प्लानिंग पर पड़ा बड़ा असर

Chennai Super Kings को IPL 2026 के बीच बड़ा झटका लगा है। टीम के तेज़ गेंदबाज़ Khaleel Ahmed क्वाड्रिसेप्स इंजरी के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। यह चोट उन्हें 14 अप्रैल को Kolkata Knight Riders के खिलाफ मैच के दौरान लगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक खलील को ग्रेड-2 टीयर (मसल फटने) की चोट लगी है, जिसके ठीक होने में करीब 10 से 12 हफ्ते लगेंगे। ऐसे में उनका इस सीजन में वापसी करना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है।

मैच के दौरान कैसे लगी चोट? KKR के खिलाफ मुकाबले में खलील शानदार लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने पावरप्ले में कसी हुई गेंदबाज़ी करते हुए 3 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए और अहम विकेट भी हासिल किया। लेकिन 17वें ओवर की आखिरी गेंद डालते वक्त उन्हें दाएं जांघ में अचानक दर्द महसूस हुआ। उन्होंने ओवर पूरा करने की कोशिश की, लेकिन दर्द ज्यादा बढ़ने पर मैदान छोड़ना पड़ा। इसके बाद मेडिकल टीम को तुरंत बुलाया गया।

क्या है चोट की गंभीरता? मेडिकल जांच में सामने आया कि यह सिर्फ साधारण खिंचाव नहीं, बल्कि मांसपेशी का आंशिक रूप से फटना है। साथ ही रेक्टस फेमोरिस टेंडन में भी खिंचाव पाया गया है। ऐसी चोट से उबरने के लिए लंबा रिहैब जरूरी होता है, इसलिए खलील को पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है।



- No Khaleel Ahmed

- No MS Dhoni

- No Nathan Ellis

- No Spencer Johnson



Injury concerns in CSK camp. Unlucky Chennai Super Kings in IPL 26. pic.twitter.com/mLCyqGbG58 — VIKAS (@Vikas662005) April 16, 2026



CSK के लिए क्यों बड़ा नुकसान? खलील अहमद इस सीजन में CSK के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज़ों में से एक रहे थे। उन्होंने शुरुआती मैचों में लगातार अच्छी गेंदबाज़ी की और टीम को पावरप्ले में विकेट दिलाए। उनकी गैरमौजूदगी अब टीम के बॉलिंग कॉम्बिनेशन को प्रभावित कर सकती है, खासकर ऐसे समय में जब टूर्नामेंट अपने अहम दौर में पहुंच रहा है।

टीम की स्थिति और कप्तान का बयान हालांकि इस झटके के बावजूद CSK ने दो जीत दर्ज की हैं। कप्तान Ruturaj Gaikwad का मानना है कि टीम धीरे-धीरे सही दिशा में बढ़ रही है।उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अब अपने-अपने रोल को बेहतर समझने लगे हैं और टीम का संतुलन सुधर रहा है। KKR के खिलाफ मैच में CSK ने 192 रन बनाए, जो शुरुआत में कम लग रहा था, लेकिन पिच के बदलते मिजाज के कारण वही स्कोर मैच जिताने के लिए काफी साबित हुआ।

गेंदबाज़ी में किसने संभाली जिम्मेदारी? खलील के चोटिल होने के बावजूद CSK के गेंदबाज़ों ने अच्छा प्रदर्शन किया। खासतौर पर Noor Ahmad ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 3 विकेट लिए और KKR की बल्लेबाज़ी की कमर तोड़ दी। नूर ने बताया कि चेन्नई की गर्म और नमी वाली परिस्थितियों में गेंद पर पकड़ बनाए रखना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने अपनी उंगलियां सूखी रखकर सही लाइन-लेंथ पर गेंदबाज़ी की।

आगे क्या? CSK को अब खलील के विकल्प की तलाश करनी होगी। पहले से ही टीम चोटों से जूझ रही है—MS Dhoni और Dewald Brevis भी चोट के कारण बाहर रहे हैं, हालांकि ब्रेविस अब वापसी कर चुके हैं। इसके अलावा, टीम को Spencer Johnson के आने का इंतजार है, जो बैक इंजरी से उबर रहे हैं और जल्द ही स्क्वाड से जुड़ सकते हैं।