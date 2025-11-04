अब रेक्सोना से लेकर सोना तक के विज्ञापनों में दिखेगी भारतीय महिला क्रिकेटर्स, बढ़ी ब्रांड वैल्यू

वनडे विश्वकप जीतने से पहले ही पुरुषक्रिकेटरों के बराबरी का वेतन पा रही भारतीय महिला क्रिकेटर्स की विश्वकप जीतने के बाद लॉट्री लग गई है। पूरे विश्वकप में रेक्सोना के विज्ञापनों में दिखी महिला क्रिकेटर्स अब सोना यानि कि गोल्ड ज्वेलरी में भी जल्दी दिखने वाली है।





मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक पहली खिताबी जीत के बाद भारतीय महिला क्रिकेटरों की ब्रांड वैल्यू में बहुत इजाफा हुआ है। यह बढ़त करीब 25 से 30 प्रतिशत बताई जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा ईसा मसीह में विश्वास रखने वाली जेमिमा रोड्रिगेस का हुआ है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 14 चौकों से सुसज्जित नाबाद 127 रन बनाए थे। सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी यह पारी उनकी ब्रांड वैल्यू दोगुनी कर चुकी है।

बेसलाईन वैंचर्स के प्रबंध निदेशक ने एक अग्रणी वित्तीय अंग्रेजी अखबार को दिए हुए बयान से इस बात की पुष्टि की।





जेमिमा रोड्रिग्स का प्रबंधन करने वाली एजेंसी JSW के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी करण यादव ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खत्म होते ही हमें ढेरों अनुरोध मिलने लगे। हम 10-12 श्रेणियों के ब्रांडों से बातचीत कर रहे हैं।"फिलहाल जेमीमा रॉड्रिगेस एक ब्रांड एंडोर्समेंट के 75 लाख से 1.5 करोड़ रुपए लेती है। लेकिन यह कीमत सबसे ज्यादा नहीं है।





स्मृति मंधाना की है सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू



स्मृति मंधाना भारतीय महिला टीम की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली स्टार खिलाड़ी बनी हुई हैं।रिपोर्ट के अनुसार, देश की महिला क्रिकेटरों के बीच ब्रांड वैल्यू के मामले में स्मृति मंधाना शीर्ष पर बनी हुई हैं। यह स्टार बल्लेबाज़ भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला क्रिकेटर हैं और उनके पास कई प्रभावशाली ब्रांड्स हैं। मंधाना एसबीआई, नाइकी, हुंडई और गल्फ ऑयल सहित 16 ब्रांड्स का प्रचार करती हैं।





पिछले कुछ वर्षों में मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों में से एक रही हैं और सभी प्रारूपों में भारत की अगली कप्तान के रूप में हरमनप्रीत की जगह लेने की प्रबल दावेदार भी हैं।





मंधाना ने 9 मैचों में 54.25 की प्रभावशाली औसत और लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से 434 रन बनाकर भारत की 2025 महिला वनडे विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाई, जिसमें दो अर्द्धशतक और एक शतक शामिल है। वह टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट के बाद दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं, जिन्होंने 9 मैचों में 571 रन बनाकर एक स्वप्निल टूर्नामेंट का आनंद लिया।

