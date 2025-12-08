ज्यादा तैयारी से हारा इंग्लैंड, 2 टेस्ट के बाद आए बयान से मक्कलम की हुई गंभीर से तुलना

AUSvsENG एशेज श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दो टेस्ट मैचों में आठ विकेट की करारी हार के बाद इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ने कहा कि जरूरत से ज्यादा अभ्यास करना टीम को भारी पड़ा। इंग्लैंड के लिए एशेज की ऐतिहासिक ट्रॉफी को हासिल करने के लिए श्रृंखला के बचे हुए तीनों टेस्ट मैचों को जीतना जरूरी है। ऐसे में मैकुलम चाहते हैं कि उनकी टीम तरोताजा होने के लिए ऑस्ट्रेलिया के किसी ‘बीच’ में अच्छे रिजॉर्ट में समय बिताएं।







What a good opening pair!

Imagine if they did coaching in future pic.twitter.com/W0vBJZbdrJ — Haydos (@GovindIstOdraza) December 8, 2025 न्यूजीलैंड के इस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने गाबा में दूसरे टेस्ट के चौथे दिन आठ विकेट की शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलिया के ‘7 नेटवर्क’ से कहा, ‘‘ईमानदारी से कहूं तो इस टेस्ट मैच से पहले हमने काफी अधिक तैयारी की थी। हमने पांच दिन पूरी दमखम के साथ अभ्यास किया था। ऐसे में मुझे लगता है कि कभी-कभी जब आप मुकाबले (श्रृंखला) के बीच में होते है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करना होता है। ’’

— Rajiv (@Rajiv1841) December 7, 2025 मैकुलम ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को बस कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। ट्रेनिंग के तरीकों को थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। पिछले कुछ सप्ताह काफी तनावपूर्ण रहे हैं। हम श्रृंखला में वापसी के लिए अपनी योजना को फिर से तैयार करना शुरू करेंगे। ’’

— Sai (@akakrcb6) December 7, 2025 इस बयान की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। कई क्रिकेट प्रेमी कह रहे हैं कि इंग्लैंड का टेस्ट कोच और भारत का टेस्ट कोच गौतम गंभीर, ऐसे बयान देते हैं जो किसी सामन्य व्यक्ति के समझ से परे हैं।

