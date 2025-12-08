rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ज्यादा तैयारी से हारा इंग्लैंड, 2 टेस्ट के बाद आए बयान से मक्कलम की हुई गंभीर से तुलना

Advertiesment
हमें फॉलो करें Brendon Mccullam

WD Sports Desk

, सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (13:30 IST)
AUSvsENG एशेज श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दो टेस्ट मैचों में आठ विकेट की करारी हार के बाद इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ने कहा कि जरूरत से ज्यादा अभ्यास करना टीम को भारी पड़ा। इंग्लैंड के लिए एशेज की ऐतिहासिक ट्रॉफी को हासिल करने के लिए श्रृंखला के बचे हुए तीनों टेस्ट मैचों को जीतना जरूरी है। ऐसे में मैकुलम चाहते हैं कि उनकी टीम तरोताजा होने के लिए ऑस्ट्रेलिया के किसी ‘बीच’ में अच्छे रिजॉर्ट में समय बिताएं।

मैकुलम ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश प्रसारकों को दिए साक्षात्कार में ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी के चुनौतीपूर्ण हालातों पर बात की। उन्होंने कहा कि पांच मैचों की श्रृंखला के पर्थ में खेले गये पहले टेस्ट मैच में करारी हार के बाद हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या इस दिन-रात्रि टेस्ट से पहले बहुत अधिक अभ्यास करना था।
न्यूजीलैंड के इस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने गाबा में दूसरे टेस्ट के चौथे दिन आठ विकेट की शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलिया के ‘7 नेटवर्क’ से  कहा, ‘‘ईमानदारी से कहूं तो इस टेस्ट मैच से पहले हमने काफी अधिक तैयारी की थी। हमने पांच दिन पूरी दमखम के साथ अभ्यास किया था। ऐसे में मुझे लगता है कि कभी-कभी जब आप मुकाबले (श्रृंखला) के बीच में होते है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करना होता है। ’’
मैकुलम ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को बस कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। ट्रेनिंग के तरीकों को थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। पिछले कुछ सप्ताह काफी तनावपूर्ण रहे हैं। हम श्रृंखला में वापसी के लिए अपनी योजना को फिर से तैयार करना शुरू करेंगे। ’’
इस बयान की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। कई क्रिकेट प्रेमी कह रहे हैं कि इंग्लैंड का टेस्ट कोच और भारत का टेस्ट कोच गौतम गंभीर, ऐसे बयान देते हैं जो किसी सामन्य व्यक्ति के समझ से परे हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

T-20I सीरीज से पहले द.अफ्रीका को झटका, तीसरे वनडे से बाहर बैठे 2 अहम खिलाड़ी बाहर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels