ज्यादा तैयारी से हारा इंग्लैंड, 2 टेस्ट के बाद आए बयान से मक्कलम की हुई गंभीर से तुलना

न्यूजीलैंड के इस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने गाबा में दूसरे टेस्ट के चौथे दिन आठ विकेट की शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलिया के ‘7 नेटवर्क’ से कहा, ‘‘ईमानदारी से कहूं तो इस टेस्ट मैच से पहले हमने काफी अधिक तैयारी की थी। हमने पांच दिन पूरी दमखम के साथ अभ्यास किया था। ऐसे में मुझे लगता है कि कभी-कभी जब आप मुकाबले (श्रृंखला) के बीच में होते है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करना होता है। ’’
— Rajiv (@Rajiv1841) December 7, 2025मैकुलम ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को बस कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। ट्रेनिंग के तरीकों को थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। पिछले कुछ सप्ताह काफी तनावपूर्ण रहे हैं। हम श्रृंखला में वापसी के लिए अपनी योजना को फिर से तैयार करना शुरू करेंगे। ’’
— Sai (@akakrcb6) December 7, 2025इस बयान की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। कई क्रिकेट प्रेमी कह रहे हैं कि इंग्लैंड का टेस्ट कोच और भारत का टेस्ट कोच गौतम गंभीर, ऐसे बयान देते हैं जो किसी सामन्य व्यक्ति के समझ से परे हैं।