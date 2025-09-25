Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिए बुमराह टीम में, नायर बाहर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Jasprit Bumrah

WD Sports Desk

, गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (14:09 IST)
भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के लिये भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है जबकि देवदत्त पडिक्कल ने खराब फॉर्म से जूझ रहे करूण नायर की जगह ली। कार्यभार प्रबंधन के कारण इंग्लैंड में पांच में से तीन ही टेस्ट खेल सके बुमराह ने दो अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू हो रही श्रृंखला के लिये खुद को उपलब्ध बताया है।
 
रविंद्र जडेजा को शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम का उपकप्तान बनाया गया है।
 
नियमित उपकप्तान ऋषभ पंत अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं और चयन के लिये उपलब्ध नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के दौरान पंत के पैर में फ्रेक्चर हो गया था।

चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर ने कहा ,‘‘ उम्मीद है कि वह नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला तक उपलब्ध हो जायेगा।’’
 
विकेटकीपर ध्रुव जुरेल और एन जगदीशन को टीम में रखा गया है।
 
टीम :
 
शुभमन गिल (कप्तान ), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव।  (भाषा) 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

41 रनों से बांग्लादेश को हराकर भारतीय टीम एशिया कप के फाइनल में

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels