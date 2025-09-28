Biodata Maker

Asia Cup Final: पहली बार कप्तानों ने टॉस के समय पड़ोसी देश के प्रस्तोताओं से बात की

अलग अलग हुआ फोटोशूट, टॉस से पहले भी उखड़े उखड़े लगे दोनों कप्तान

Asia Cup 2025

WD Sports Desk

, रविवार, 28 सितम्बर 2025 (20:16 IST)
INDvsPAKभारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप फाइनल से पहले भी तनाव जारी रहा जब टॉस के समय कप्तानों के इंटरव्यू भारत के रवि शास्त्री और पाकिस्तान के वकार युनूस ने लिये।अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार दो पूर्व खिलाड़ियों ने टॉस के समय इंटरव्यू किये। पाकिस्तानी टीम फाइनल में भारतीय प्रस्तोता शास्त्री से बात नहीं करना चाहती थी।

प्रसारकों से पता चला कि टूर्नामेंट में इससे पहले भारत पाकिस्तान मैचों के दौरान टॉस के समय कप्तानों से बात करने वाले शास्त्री को फाइनल में भी टॉस के बाद सूर्यकुमार और सलमान अली आगा से बात करनी थी।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हालांकि एशियाई क्रिकेट परिषद से तटस्थ प्रस्तोता की तांग की। एसीसी ने जब बीसीसीआई से संपर्क किया तो भारतीय बोर्ड ने साफ तौर पर कहा कि शास्त्री को हटाया नहीं जायेगा।बीच का रास्ता निकालने के लिये यह तय किया गया कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अपने देश के महान पूर्व तेज गेंदबाज वकार से और सूर्यकुमार पूर्व कोच रहे शास्त्री से बात करेंगे।

सलमान ने ट्रॉफी के साथ फोटोशूट भी अकेले किया ।बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार एसीसी ने उन्हें टॉस फोटो शूट के बारे में नहीं बताया था। बारबाडोस में 2024 टी20 विश्व कप फाइनल के दौरान भी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन माक्ररम का कोई फोटो शूट नहीं हुआ था। 

