शुरुआती झटकों के बाद द.अफ्रीका के खिलाफ 176 रन बनाए वेस्टइंडीज ने

South Africa
BY: WD Sports Desk
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (16:52 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (17:04 IST)
SAvsWI वेस्टइंडीज टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडयम में द.अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 के मुकाबले में शुरुआती विकेट खोने के बाद 176 रनों का सम्मानजनक स्कोर बना लिया। टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी चुनी और 2 ओवर में इंडीज टीम ने अच्छी शरुआत की।

लेकिन इसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज बड़े शॉट्स लगाने के चक्कर में आउट होते रहे। एक समय वेस्टइंडीज का स्कोर 91 रनों पर 7 विकेट था। इसके बाद रोमारियो शेफर्ड और जेसन होल्डर ने तेज गति से रन बनाकर टीम को 176 रनों तक पहुंचा दिया।

