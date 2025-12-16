Hanuman Chalisa

28.40 करोड़ में चेन्नई ने प्रशांत और कार्तिक को खरीदा, बने सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी

WD Sports Desk

, मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (18:11 IST)
IPL 2026 मिनी नीलामी में ‘अनकैप्ड’ (अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेलने वाले) भारतीय खिलाड़ियों को भी बड़ी सफलता मिली। इसमें उत्तर प्रदेश के 20 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर प्रशांत वीर और राजस्थान के विकेटकीपर और आक्रामक बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने एक समान 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा। दोनों खिलाड़ी 30 लाख रुपये की आधार मूल्य में आने के बाद आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे अधिक कीमत पाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए।

दोनों पर चेन्नई सुपर किंग्स ने 28.4 करोड़ रुपए खर्च किए। यह इस फ्रैंचाइजी द्वारा बिना अनुभव के क्रिकेटरों पर लगाई गई सबसे बड़ी बोली थी। इसके अलावा यह दोनों खिलाड़ी अब तक के आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए।इससे पहले यह रिकॉर्ड आवेश खान के नाम था जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2022 में 10 करोड़ में खरीदा था।

