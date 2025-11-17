युवा होने का मतलब यह नहीं कि घरेलू पिच पर रन ना बनाओ, पुजारा भड़के (Video)

पुजारा ने कहा, ”दुर्भाग्य से, हमारे पास एक बल्लेबाज कम था। शुभमन गिल पहली पारी में चोटिल हो गए और दूसरी पारी में भी उपलब्ध नहीं थे। यह भारतीय टीम के लिए एक बड़ा नुकसान था। लेकिन भारतीय बल्लेबाज़ों को ऐसी पिचों पर रन बनाने का तरीका ढूंढना होगा। अगर भारतीय टीम ऐसी सतहों पर और मैच खेलती है, तो रन बनाने के मौके कहां से आएंगे? यह एक ऐसी बात है जिस पर टीम मीटिंग में चर्चा होनी चाहिए।
— Star Sports (@StarSportsIndia) November 16, 2025बल्लेबाजी कोच को भी बल्लेबाज़ों से बात करनी होगी। उन्हें अपने पैरों का इस्तेमाल करना होगा, स्वीप शॉट खेलना होगा और ऐसी पिचों पर थोड़ा और सकारात्मक खेलना होगा। आपको गेंदबाज पर दबाव बनाना होगा, और यही कुछ ऐसा जो भारतीय बल्लेबाज इस खास टेस्ट मैच में करने में नाकाम रहे।”