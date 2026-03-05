डैरेन सैमी के सब्र का बांध टूटा, कहा यह तो बताओ कि हमारी फ्लाइट कब है



pic.twitter.com/7qve7Emv9Z — Cricbuzz (@cricbuzz) March 5, 2026 इससे पहले क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) ने कन्फर्म किया है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद, वेस्टइंडीज की सीनियर मेन्स टीम की भारत से रवानगी में इंटरनेशनल एयरस्पेस पाबंदियों के कारण देरी हुई है।

हाल ही मेंजारी एक बयान में, सीडब्ल्यूआई ने कहा कि ये पाबंदियां खाड़ी क्षेत्र में मिलिट्री कार्रवाई से पैदा हुए सुरक्षा खतरों की वजह से हैं, जिससे कई इंटरनेशनल फ्लाइट रूट बाधित हुए हैं और एयरलाइंस को सुरक्षा कारणों से अपनी तय सेवाओं में बदलाव करने पड़े हैं।



सीडब्ल्यूआई ने आगे कहा कि वह टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए जल्द से जल्द सुरक्षित यात्रा का इंतज़ाम करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी), संबंधित सरकारी अधिकारियों और एयरलाइन पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है।





बयान में कहा गया, “हमारे खिलाड़ियों, कोचों और अधिकारियों की सुरक्षा और भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।” सीडब्ल्यूआई ने कन्फर्म किया कि टीम अभी भारत में है और सुरक्षित है, साथ ही कहा कि वह स्थिति पर नजर रख रहा है और यात्रा के बदले हुए इंतज़ामों को फाइनल करने के बाद आगे अपडेट जारी करेगा। सीडब्ल्यूआई ने इस रुकावट के दौरान फैंस, परिवारों और स्टेकहोल्डर्स की समझदारी और चिंता की भी तारीफ की। यह देरी तब हुई जब वेस्ट इंडीज़ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपने आखिरी सुपर 8 मैच में भारत से पांच विकेट से हारकर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया।

