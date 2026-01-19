मैन ऑफ द सीरीज डैरिल मिचेल ने 352 रन बनाकर कीवी टीम को अकेले दम पर दिलाई जीत

तीसरे मैच में 137 रन बनाने वाले मिचेल ने कहा, ‘‘उन्होंने बहुत अच्छी साझेदारी निभाई और तब इस मैदान की प्रकृति, विकेट और छोटे आकार के कारण हम पर काफी दबाव था। मुझे इस बात पर गर्व है कि हमारे खिलाड़ियों ने शांति से काम लिया और अपनी रणनीति पर अच्छी तरह से अमल किया।’’उन्होंने कहा, ‘‘यह शानदार मैच था जो रोमांचक स्थिति में पहुंच गया था। मुझे लगता है कि दोनों टीमों को अपने प्रदर्शन पर बहुत गर्व होना चाहिए।’’
Daryll Mitchell's consistency reminds me of Sanath Jayasuriya of the 90s— Parag Mandpe (@ParagMandpe) January 18, 2026
Whenever he came out to bat a century was guaranteed pic.twitter.com/Mqr3bF8o6D
मिचेल से जब वनडे श्रृंखला की जीत को न्यूजीलैंड की भारत में टेस्ट श्रृंखला में जीत से तुलना करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि दोनों जीत से पता चलता है की टीम सही दिशा में आगे बढ़ रही है।उन्होंने कहा, ‘‘भारत को उसकी धरती पर किसी भी प्रारूप में हराना कभी आसान नहीं होता। इस टीम के साथ ऐसा करना न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए बहुत खास है।’’
84— The Cricket Express (@TheYorkerBall) January 18, 2026
131*
100*
9th century in ODI's, fourth against India
Daryl Mitchell in Blacks loves playing the Blues #INDvNZ pic.twitter.com/BjratbUUUH