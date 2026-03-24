PSL छोड़ दासुन शनका ने चुना IPL, 75 लाख छोड़ 2.4 करोड़ भारतीय रुपए चुने

Publish Date: Tue, 24 Mar 2026 (12:18 IST)
Updated Date: Tue, 24 Mar 2026 (12:34 IST)
पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) से एक और खिलाड़ी बाहर हो गया है, जिसमें दासुन शनाका इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में चले गए हैं। शनाका को राजस्थान रॉयल्स आने वाले सीजन के लिए साइन करने वाली है, वे चोटिल सैम करन की जगह लेंगे, जो पहले आईपीएल 2026 से बाहर हो गए थे। करन को राजस्थान ने नीलामी में 2.4 करोड़ रुपये में खरीदा था।ज्यादातर संभावना है कि दासुन शनका इतनी ही रकम पर राजस्थान के साथ जुड़ेंगें।
रॉयल्स के एक टॉप अधिकारी ने इस साइनिंग की पुष्टि की। फ्रेंचाइजी के एक अधिकारी ने बताया, “हाँ, हम उन्हें साइन करने के करीब हैं। कुछ फॉर्मैलिटीज़ बाकी हैं। उन्हें श्रीलंकाई क्रिकेट (एसएलसी) के साथ कुछ पेपरवर्क पूरा करना है।”शनाका पिछले दिसंबर में अबू धाबी मिनी-ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पीएसएल ऑक्शन के लिए एनरोल किया, जहाँ उन्हें लाहौर कलंदर्स ने 75 लाख पाकिस्तानी रुपये में खरीदा था।
शनाका हाल के दिनों में पीएसएल से आईपीएल में शिफ्ट होने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। ज़िम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजराबानी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके कोलकाता नाइट राइडर्स जॉइन कर लिया था, जिन्होंने उन्हें मुस्तफ़िज़ुर रहमान की जगह साइन किया था। पीएसएल से आईपीएल में जाने का मशहूर मामला, बेशक, पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश का था, जब उन्होंने पेशावर ज़ालमी का ऑफर ठुकराकर मुंबई इंडियंस जॉइन कर लिया था।
पीएसएल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्हें एक साल के लिए बैन कर दिया। हालांकि, आईपीएल के साथ लीग शेड्यूल करने की उसकी पॉलिसी – जाहिर तौर पर विदेशी खिलाड़ियों की मौजूदगी पक्का करने के लिए – उल्टी पड़ती दिख रही है, विदेशी खिलाड़ियों ने आईपीएल का मौका मिलने पर पीएसएल से नाम वापस ले लिया।
राजस्थान रॉयल्स का दासुन शनाका को चुनना कोई हैरानी की बात नहीं है। हेड कोच कुमार संगकारा श्रीलंकाई हैं, जबकि असिस्टेंट कोच विक्रम राठौर ने टी20 वर्ल्ड कप के दौरान बैटिंग कोच के तौर पर श्रीलंका के साथ काम किया था, जब शनाका देश के कैप्टन थे। हालांकि कोहोस्ट सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन शनाका ने टूर्नामेंट में दो हाफ-सेंचुरी लगाकर सबको इम्प्रेस किया।