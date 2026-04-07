Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






शराब पीकर गाड़ी चलाने पर डेविड वॉर्नर हुए पाकिस्तान में गिरफ्तार

Advertiesment
David Warner
BY: WD Sports Desk
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (19:31 IST) Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (19:35 IST)
google-news
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को मंगलवार को शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।सेवन न्यूज ने बताया कि मारूबा में श्वास की औचक जांच के बाद उनके शरीर में शराब की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई। वॉर्नर अगले महीने अदालत के समक्ष पेश होंगे।

पाकिस्तान क्रिकेट लीग में कराची किंग्स के साथ करार करने वाले वॉर्नर को स्थानीय थाने ले जाया गया जहां फिर उनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा तय सीमा से दुगुनी पाई गई। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।कानूनी कार्रवाई का असर वॉर्नर के पीएसएल में खेलने पर नहीं पड़ेगा। उनकी टीम का अगला मैच नौ अप्रैल को है और वह सात दिन के ब्रेक में निजी दौरे पर यहां आये हैं।

40 साल के पूर्व खिलाड़ी ने साल 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला के बाद संन्यास की घोषणा की थी।वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने आखिरी टेस्ट में 34 और 57 रन की पारी खेली थी।उन्होंने 2011 से 2024 के बीच 112 टेस्ट मैचों में 44.59 की औसत से 26 शतक और 37 अर्धशतक के साथ 8,786 रन बनाए हैं।

वॉर्नर ने साल 2023  नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप जीतने के बाद वनडे से संन्यास ले लिया था।उन्होंने 161 वनडे मैचों में 45.30 की औसत से 22 शतक और 33 अर्धशतक की मदद से 6,932 रन भी बनाए।

वॉर्नर टी20 प्रारूप में 110 मैचों में 33.43 के औसत और 142.47 के स्ट्राइक रेट से 3,277 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च और दुनिया के सातवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। उन्होंने अपना आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 24 जून को टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ खेला था।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
WD Sports Desk
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (19:31 IST) Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (19:35 IST)

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कालाबाजारी Playing 11 पहुंची जेल के डगआउट में, 5 गुना दर से बेच रहे थे टिकट

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels