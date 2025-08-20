ganesh chaturthi

धनश्री ने चहल से तलाक के बाद किए चौंकाने वाले खुलासे, 'अरे भाई, व्हाट्सऐप कर देता'

WD Sports Desk

, बुधवार, 20 अगस्त 2025 (17:00 IST)
Dhanashree Verma : डांसर, कोरियोग्राफर और डिजिटल क्रिएटर धनश्री वर्मा हाल ही में 'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' के पॉडकास्ट में नजर आईं, जहां उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर अपनी शादी और तलाक को लेकर दिल से बात की। उन्होंने बताया कि कैसे सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, अफवाहों और लोगों की आलोचनाओं ने उन्हें झकझोर कर रख दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने गरिमा के साथ अपने रास्ते पर चलना चुना।
 
"कोर्ट में टूट गई थी मैं"
 
धनश्री ने बताया कि तलाक का दिन उनके लिए बेहद भावुक था। कोर्ट में जब फैसला सुनाया जा रहा था, वो खुद को रोक नहीं पाईं और फूट-फूटकर रोने लगीं। उन्होंने कहा,
"हम मानसिक रूप से तैयार थे, लेकिन जब वो पल आया, मैं टूट गई। मैं बस रोती रही, चुप नहीं हो पाई।"
 
"टी-शर्ट की जगह व्हाट्सऐप कर देते!"
तलाक के दिन युजवेंद्र चहल की पहनी गई टी-शर्ट, जिस पर लिखा था "Be Your Own Sugar Daddy", काफी चर्चा में रही। इस पर धनश्री ने अपने इंटरव्यू में कहा,

"अरे भाई, व्हाट्सऐप कर देता… टी-शर्ट क्यों पहननी थी?"
 
उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्हें पहले से ही पता था कि लोग उन्हें ही दोष देंगे, क्योंकि आमतौर पर समाज महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराता है। इस मौके पर उन्होंने चहल के इस सार्वजनिक स्टेटमेंट को "ड्रामा" बताते हुए कहा कि वो ऐसी हरकतों से दूर रहना चाहती हैं।

"तलाक आसान नहीं होता"
 
धनश्री ने साफ कहा कि तलाक को कभी भी 'जश्न' की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक दर्दनाक सफर होता है जिसमें आत्म-संयम, समझदारी और सम्मान की जरूरत होती है। उन्होंने कहा,
"मैं किसी को नीचा दिखाकर या पब्लिक स्टेटमेंट देकर वाहवाही नहीं लूटना चाहती। मैं अपने और सामने वाले के पारिवारिक मूल्यों का सम्मान करती हूं।"


 
उन्होंने बताया कि इस सफर में उन्होंने खुद को समझा, हीलिंग की और अब वो अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देख रही हैं।
"दर्द और दुख को स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन अलगाव कभी भी किसी को अपमानित करने का बहाना नहीं होना चाहिए।"
 
"पॉडकास्ट से डर लगता है"
 
अपने इंटरव्यू में धनश्री ने बिना नाम लिए चहल के उस पॉडकास्ट की ओर इशारा किया जिसमें उन्होंने तलाक को लेकर खुलासे किए थे।
वो हंसते हुए बोलीं,
"मुझे भूतों से नहीं, अंधेरे से नहीं, ऊंचाई से भी नहीं, लेकिन पॉडकास्ट से डर लगता है।"
इस एक लाइन से उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, बिना कुछ कहे।
 
"कभी नहीं कहा – मेरी तरफ से सब सही था"
 
धनश्री ने कहा कि वो अब तक चुप थीं, इसका मतलब यह नहीं कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था।
"हर कहानी के दो पहलू होते हैं और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। मैं अभी इस बारे में नहीं बोलूंगी, शायद भविष्य में करूंगी, लेकिन फिलहाल मेरा ध्यान खुद को ठीक करने पर है।"
 
"प्यार ज़रूरी है – सबसे पहले खुद से"
 
जब उनसे प्यार के बारे में पूछा गया तो धनश्री ने कहा,
"हर इंसान को प्यार चाहिए होता है। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद से प्यार करें। जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं, तभी आप दूसरों को भी सच्चा प्यार दे पाते हैं।
 
उन्होंने आगे कहा कि उनके माता-पिता और दोस्तों की भी यही ख्वाहिश है कि उनकी जिंदगी में आगे सब अच्छा हो।
"अगर मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा है, तो क्यों नहीं? हां, मैं भी चाहती हूं कि आगे चलकर फिर से प्यार मिले – आखिरकार प्यार सबसे खूबसूरत एहसास है।"
 
धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल ने दिसंबर 2020 में शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच अनबन की खबरें आने लगीं और आखिरकार मार्च 2025 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। इस दौरान दोनों ने लगभग 18 महीने अलग-अलग जीवन जिया।

