हार्दिक पंड्या की लाइफ में लौटा प्यार, माहिका शर्मा के साथ क्या नया चैप्टर हुआ शुरू? देखें PHOTOS

Hardik Pandya Instagram

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) इन दिनों मैदान से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। नताशा स्टैनकोविच (Natasa Stankovic) से अलग होने के बाद, अब खबरें हैं कि उनका दिल फिर से किसी और पर आ गया है। और इस बार नाम जुड़ रहा है मॉडल-एक्ट्रेस माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) से। हार्दिक ने हाल ही में अपने बर्थडे ट्रिप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिनमें माहिका भी नज़र आईं। एक फोटो में दोनों बीच किनारे रिलैक्स करते दिखे, तो दूसरी तस्वीर में कपल ब्लैक ड्रेस और ओवरसाइज़ शर्ट में पार्टी मूड में नज़र आया। माहिका ने भी इंस्टा स्टोरीज़ पर हार्दिक की तस्वीर पोस्ट कर पिंक बो इमोजी और बर्थडे केक का स्टिकर लगाया, जिससे अफवाहों को और हवा मिल गई।