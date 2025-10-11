Dharma Sangrah

हार्दिक पंड्या की लाइफ में लौटा प्यार, माहिका शर्मा के साथ क्या नया चैप्टर हुआ शुरू? देखें PHOTOS

WD Sports Desk

, शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (12:40 IST)
Hardik Pandya Instagram

भारतीय क्रिकेटर  हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) इन दिनों मैदान से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। नताशा स्टैनकोविच (Natasa Stankovic) से अलग होने के बाद, अब खबरें हैं कि उनका दिल फिर से किसी और पर आ गया है। और इस बार नाम जुड़ रहा है मॉडल-एक्ट्रेस माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) से। हार्दिक ने हाल ही में अपने बर्थडे ट्रिप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिनमें माहिका भी नज़र आईं। एक फोटो में दोनों बीच किनारे रिलैक्स करते दिखे, तो दूसरी तस्वीर में कपल ब्लैक ड्रेस और ओवरसाइज़ शर्ट में पार्टी मूड में नज़र आया। माहिका ने भी इंस्टा स्टोरीज़ पर हार्दिक की तस्वीर पोस्ट कर पिंक बो इमोजी और बर्थडे केक का स्टिकर लगाया, जिससे अफवाहों को और हवा मिल गई।
 
इंटरनेट पर लोगों का रिएक्शन 
 
फैंस ने तुरंत इसे 'इंस्टाग्राम ऑफिशियल' करार दे दिया।
 
एक यूज़र ने लिखा, “हार्दिक का सॉफ्ट लॉन्च खत्म, अब तो फुल रिवील है।”
दूसरे ने कहा, “केमिस्ट्री जबरदस्त है, दोनों साथ में परफेक्ट लग रहे हैं।”
 
पब्लिक अपीयरेंस से बढ़ी अटकलें
 
यह पहली बार नहीं है जब दोनों के डेट करने की अफवाहें फैलने लगी, दरअसल, बीते दिनों दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर भी साथ देखा गया था। ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग करते हुए जब ये दोनों कैमरों में कैद हुए, तो फैंस ने इसे उनके रिलेशनशिप का पहला पब्लिक अपीयरेंस मान लिया। हार्दिक अपनी गाड़ी से उतरे और माहिका को आगे बढ़ने का इशारा करते हुए काफी प्रोटेक्टिव नज़र आए।

11 अक्टूबर को अपना 32वां जन्मदिन मनाने जा रहे हार्दिक ने इस मौके पर फैमिली के साथ कई तस्वीरें भी शेयर कीं, जिनमें उनके बेटे अगस्त्या, मां और दादी भी थीं।

webdunia

 
कौन हैं माहिका शर्मा ?
 
माहिका शर्मा मॉडल और अभिनेत्री हैं। उन्होंने रैपर रागा के म्यूजिक वीडियो से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में कई फिल्मों व विज्ञापनों में नज़र आईं। वह ऑरलैंडो वॉन आइन्सिडेल की डॉक्यूमेंट्री इनटू द डस्क और ओमंग कुमार की फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में भी नजर आ चुकी हैं जिसमें उनके साथ विवेक ओबेरॉय नजर आए। 
 
अतीत की झलक
 
हार्दिक की शादी साल 2020 में नताशा स्टैनकोविच से हुई थी। दोनों का एक बेटा अगस्त्या है। 2023 में दोनों ने ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी की थी, लेकिन 2024 में कपल ने अलग होने का ऐलान किया।

