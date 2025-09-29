Biodata Maker

भारत के खिलाफ टूटे हाथ से बल्लेबाजी के लिए आने वाले अंग्रेजी ऑलराउंडर ने लिया संन्यास

इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा

, सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (19:00 IST)
इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने पिछले हफ्ते एशेज टीम में जगह नहीं मिलने के बाद सोमवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की।तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर वोक्स ने इंग्लैंड के क्रिकेटर के रूप में अपने 15 साल के करियर में 62 टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने 2034 रन बनाए और 192 विकेट लिए।

वोक्स (36 वर्ष) ने 122 एकदिवसीय और 33 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले जिनमें उन्होंने क्रमशः 1524 और 147 रन बनाए। उन्होंने सफेद गेंद के प्रारूप में कुल 204 विकेट चटकाए।वोक्स ने कहा, ‘‘वह क्षण आ गया है और मैंने फैसला किया है कि मेरे लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय आ गया है।’’
वोक्स ने अपना आखिरी टेस्ट मैच भारत के खिलाफ द ओवल में खेला था जब वह पांचवें टेस्ट में मेहमान टीम को श्रृंखला बराबर करने से रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए अपनी बांह को पट्टी से बांधकर बल्लेबाजी करने आए थे।
उन्होंने कहा, ‘‘इंग्लैंड के लिए खेलना एक ऐसी चीज थी जिसका मैं बचपन से ही सपना देखता था और मैं उन सपनों को जीने के लिए बेहद भाग्यशाली महसूस करता हूं।’’

वोक्स ने कहा, ‘‘इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करना, ‘थ्री लायंस’ के ठप्पे वाली जर्सी पहनना और पिछले 15 वर्षों में टीम के साथियों के साथ मैदान साझा करना, ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं बहुत गर्व के साथ याद करूंगा।’’

वोक्स इंग्लैंड की दो आईसीसी विश्व कप जीत का हिस्सा थे। उनकी मौजूदगी वाली इंग्लैंड की टीम ने 2019 का घरेलू एकदिवसीय विश्व कप और 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ टी20 विश्व कप जीता।

उन्होंने कहा, ‘‘2011 में ऑस्ट्रेलिया में पदार्पण करना कल की बात लगती है लेकिन जब आप चीजों का लुत्फ उठाते हैं तो समय तेजी से निकल जाता है। दो विश्व कप जीतना और कुछ अद्भुत एशेज श्रृंखलाओं का हिस्सा होना ऐसा है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था और मेरे साथियों के साथ वे यादें और जश्न हमेशा मेरे साथ रहेंगे।’’

वोक्स ने कहा, ‘‘मेरे माता-पिता, मेरी पत्नी एमी और हमारी बेटियां लैला और एवी, इतने वर्षों तक आपके अटूट प्यार, समर्थन और त्याग के लिए शुक्रिया। आपके बिना यह सब संभव नहीं होता।’’उन्होंने कहा, ‘‘मैं काउंटी क्रिकेट खेलना जारी रखने और निकट भविष्य में फ्रेंचाइजी क्रिकेट में और अधिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हूं।’’(भाषा)

पाकिस्तान पर प्रहार करने वाले तिलक वर्मा बन गए हैं भरोसे का प्रतीक

