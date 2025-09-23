सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी ने पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से लगभग आठ घंटे पूछताछ की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप ‘वनXबेट’ से जुड़े धन शोधन मामले में सोमवार को पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि उथप्पा (39) सुबह करीब 11 बजे एजेंसी के कार्यालय पहुंचे और शाम साढ़े सात बजे वहां से बाहर निकले।

उन्होंने बताया कि क्रिकेटर से पूछताछ की गई और मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया गया। इससे पहले, एजेंसी इस मामले में क्रिकेटर सुरेश रैना, शिखर धवन, अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद मिमि चक्रवर्ती और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा से पूछताछ कर चुकी है।



#WATCH | Delhi: Former cricketer Robin Uthappa leaves from the office of Enforcement Directorate



He was summoned by the agency for questioning in connection with the illegal betting app 1xBet case pic.twitter.com/MEKYj0fJ9Q — ANI (@ANI) September 22, 2025

ईडी ने इसी मामले में पूछताछ के लिए पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और अभिनेता सोनू सूद को भी मंगलवार और बुधवार को तलब किया है। (भाषा)



