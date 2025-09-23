Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी ने पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से लगभग आठ घंटे पूछताछ की

Advertiesment
हमें फॉलो करें Robin Uthappa ED inquiry

WD Sports Desk

, मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (10:28 IST)
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप ‘वनXबेट’ से जुड़े धन शोधन मामले में सोमवार को पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि उथप्पा (39) सुबह करीब 11 बजे एजेंसी के कार्यालय पहुंचे और शाम साढ़े सात बजे वहां से बाहर निकले।
 
उन्होंने बताया कि क्रिकेटर से पूछताछ की गई और मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया गया। इससे पहले, एजेंसी इस मामले में क्रिकेटर सुरेश रैना, शिखर धवन, अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद मिमि चक्रवर्ती और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा से पूछताछ कर चुकी है।

ईडी ने इसी मामले में पूछताछ के लिए पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और अभिनेता सोनू सूद को भी मंगलवार और बुधवार को तलब किया है।  (भाषा) 


ALSO READ: बॉल डाल, चल! पाक खिलाड़ियों की गुस्सैल हरकत पर भड़के अभिषेक - कहा, बल्ले से दिखाया जवाब [VIDEO]

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Asia Cup का पाक बनाम लंका बना वर्चुअल सेमीफाइनल, जो हारा लगभग बाहर
होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels