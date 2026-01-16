Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






गौतम गंभीर सितांशु कोटक के साथ महाकाल के साथ बगुलामुखी मंदिर में कर रहे टीम इंडिया के लिए प्रार्थना (Video)

Advertiesment
हमें फॉलो करें Gautam Gambhir

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (16:52 IST)
भारतीय मुख्य कोच गौतम गंभीर और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन शहर रवाना हुए। इस दौरान वह महाकाल की भस्म आरती में भी शामिल हुए।
वहीं इंदौर आकर उन्होंने नलखेड़ा में मां बगुलामुखी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि भारत को 18 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा एकदिवसीय मैच खेलना है, इस मैच का विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमा लेगा।
गौरतलब है कि भारत और न्यूजीलैंड  की टीमें गुरुवार शाम को इंदौर शहर पहुंच गई थी। एयरपोर्ट पर विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस को देखने के लिए मालवा नगरी में भीड़ उमड़ पड़ी थी।

गौरतलब है कि भारत ने वड़ोदरा में खेला पहला एकदिवसीय मैच 4 विकेट से जीत लिया था। वहीं न्यूजीलैंड ने राजकोट में भारत को 7 विकेट से हराया। इंदौर के होलक स्टेडियम में 18 तारीख को शायद मध्यप्रदेश के खेल प्रेमी विराट ओर रोहित को संभवत आखिरी बार इस स्टेडियम में खेलते हुए देख पाएंगे।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बिगड़ते संबंधों के बीच कल होगा भारत बनाम बांग्लादेश का मैच U19 विश्वकप में
होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels