सफेद गेंद के खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स ने टेस्ट क्रिकेट में शतक मारकर चौंकाया

The 3rd Kiwi to score 3 figures in 3 formats: Glenn Phillips pic.twitter.com/guPQnXoO4M — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 18, 2026

GLENN PHILLIPS GETS A STANDING OVATION FROM THE ENGLISH CROWD. pic.twitter.com/zxLKtxlFKF

सफेद गेंद की क्रिकेट में अपने चपल क्षेत्ररक्षण के लिए मशहूर ग्लेन फिलिप्स ने इंग्लैंड के खिलाफ उन्हीं के मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में शतक जमाकर विश्व क्रिकेट को चौंका दिया। यह कई लिहाज से वैसा ही है जैसे एक बार ग्लेन मैक्सवेल ने भारत के खिलाफ भारत में ही टेस्ट शतक जमाया था। फिलिप्स भी मैक्सवेल की तरह ही सफेद गेंद के क्रिकेटर ज्यादा माने जाते हैं। इसे टेस्ट शतक से अब फिलिप्स ऐसे तीसरे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर बन चुके हैं जिन्होंने टेस्ट, एकदिवसीय और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक जड़ा हो।ग्लेन फिलिप्स (100) की शतकीय और टॉम ब्लंडल (51) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ 391 रनों का स्कोर बना लिया है। न्यूजीलैंड ने कल के सात विकेट पर 291 रनों से आगे खेलना शुरु किया। सुबह के सत्र में न्यूजीलैंड का आठवां विकेट नेथन स्मिथ (चार) रन के रूप में गिरा। उन्हें जेकब बेथेल ने आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये काइल जेमीसन ने ग्लेन फिलिप्स के साथ पारी को संभाला और नौवें विकेट के लिए 87 रन जोड़े।