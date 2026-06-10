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ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हुए अफगानिस्तान एकदिवसीय सीरीज से बाहर

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ODI World Cup 2027
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Wed, 10 Jun 2026 (12:00 IST) Updated Date: Wed, 10 Jun 2026 (12:05 IST)
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भारत के हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली आगामी एकदिवसीय सीरीज से बाहर हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांघ की मांसपेशियां यानि कि हैमस्ट्रिंग के कारण वह इस सरीज से बाहर रहेंगें। गौरतलब है कि मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने यह कहा था कि हार्दिक पांड्या को दक्षिण अफ्रीका में होने वाले एकदिवसीय विश्वकप के लिए भारतीय टीम में शामिल करने की योजना है।

यह चोट उस योजना को पीछे ढकेलती है क्योंकि एक बार फिर हार्दिक पांड्या की खराब फिटनेस सबके सामने उजागर हो जाती है। वह भी तब जब उनको मंगलवार को ही बैंगलूरू स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से हरी झंडी मिल गई थी।इससे पहले पिछले एकदिवसीय विश्वकप में भी बीच हार्दिक पांड्या टूर्नामेंट चोटिल होकर बाहर हो गए थे।
2 टी-20 विश्वकप जीत चुके हार्दिक पांड्या टी20 टीम में पंड्या की वापसी की संभावना कम लग रही है क्योंकि अगरकर ने साफ कर दिया था कि उनका इस्तेमाल ज्यादातर 50 ओवर प्रारूप में किया जाएगा।अगरकर ने कहा था, ‘‘वह अभी अफगानिस्तान सीरीज के लिए वनडे टीम का हिस्सा हैं। बुमराह की तरह, अगर हम उनसे अच्छा प्रदर्शन करवा सकें और उन्हें वनडे क्रिकेट के लिए फिट रख सकें। इस समय यही मुख्य मक़सद है। ’’

उन्होंने कहा था, ‘‘हम उन्हें कभी भी वापस ला सकते हैं। इससे हमें नितीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी को टी20 क्रिकेट में कुछ मौके देने का भी मौका मिलता है। इसलिए पंड्या के मामले में टी20 के लिए थोड़ा आराम और रोटेशन होगा। ’’

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