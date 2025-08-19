Biodata Maker

हार्दिक पांड्या के हाथ से T20I की उपकप्तानी भी गई, क्या चाहते हैं गंभीर

मंगलवार, 19 अगस्त 2025
कभी भारत के कप्तान बन कर टी-20 विश्वकप 2024 में वेस्टइंडीज जाने का सपना संजोए हार्दिक पांड्या अब इस प्रारुप में भारत के उप कप्तान भी नहीं रहे। उनकी जगह पर एक साल बाद टीम में आए शुभमन गिल को उपकप्तान बना दिया गया है।

 गौरतलब है कि वनडे विश्वकप 2023 में हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे इस कारण वेस्टइंडीज में होने वाले टी-20 विश्वकप 2024 में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे। भारतीय टीम यह खिताब जीत भी गई लेकिन फिर भारत के कोच बने गौतम गंभीर और उन्होंने कप्तानी सूर्यकुमार यादव को थमा दी।

लेकिन अब हार्दिक पांड्या के हाथ से उप कप्तानी भी छीन ली गई है। एशिया कप की टीम में भले ही हार्दिक पांड्या को जगह मिल गई हो लेकिन उनकी उपकप्तानी जाना उनका टीम में अपमान जैसा है वह भी तब जब वह इस प्रारुप के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर है।रवींद्र जडेजा के टी20 अंतर्राष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्‍यास लेने के बाद हार्दिक पांड्या टीम के प्रमुख ऑलराउंडर की भूमिका में हैं।
हार्दिक टेस्‍ट टीम का जरूर हिस्‍सा नहीं हैं, लेकिन उन्‍होंने वनडे और टी20 में खुद को साबित करके दिखाया है। वह लगातार इन दोनों ही प्रारूपों में खेल रहे हैं। टी20 विश्‍व कप का खिताब जिताने में उन्‍होंने फाइनल में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में वह ऑलराउंडरों में पहली पसंद के खिलाड़ी होंगे। आईपीएल की भी बात करें तो उन्‍होंने पिछले सीजन 15 मैचों में 224 रन बनाए थे, जिसमें नाबाद 48 रन उनका सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर था। वहीं गेंदबाज़ी में उन्‍होंने 15 मैचों में 14 विकेट लिए थे, जहां 36 रन देकर पांच विकेट उनका सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन था। हार्दिक टीम संतुलन में एक अहम भूमिका निभाते आए हैं। उनकी हार्ड हीटिंग लेंथ बल्‍लेबाजों को हमेशा परेशान करती दिखी है।

